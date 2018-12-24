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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Konutların yüzde 50’si deprem sigortalı

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Konutların yüzde 50’si deprem sigortalı

Son günlerde yaşanan depremler, gündeme zorunlu deprem sigortasını getirdi. Türkiye’de sigortalanması gereken 17.6 milyon konutun 8.8 milyonu DASK yaptırdı. Böylece her iki konuttan biri depreme karşı sigortalandı.

ÇANAKKALE, Yalova’nın ardından Antalya’da meydana gelen sarsıntılar ve depremler sonrası uzmanların, beklenen İstanbul depremi için uyarılarda bulunması deprem riskini yeniden gündeme getirdi. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye genelinde acilen yenilenmesi gereken 5 milyona yakın bina olduğunu açıklaması da riskli bina gerçeğini ortaya koyuyor. Depreme hazırlık anlamında yapılması gerekenlerden biri riskli binaları dönüştürmek, diğeri de konutları depreme karşı sigortalatmak. Bunun için de 1999 depreminden bir yıl sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulup, zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatıldı.

İSTANBUL’DA DURUM

Peki, 19 yılda, Türkiye’deki konutların ne kadarı sigortalandı. Son verilere göre sigortalanması gereken 17.6 milyon konutun, 8.8 milyonu sigortalandı. Yani Türkiye’deki konutların yüzde 50’sinin zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Bölgeler bazında bakıldığında ise Marmara Bölgesi’nde 6 milyon konutun, 3.5 milyonu depreme karşı sigortalanmış bulunuyor ki, bölgenin sigortalılık oranı yüzde 60’a yakın. Sigortalılık oranı en yüksek ikinci bölge ise Ege. Ege’de 2.6 milyon konutun 1.3 milyonu zorunlu deprem sigortası yaptırmış. Böylece Ege’deki konutların yüzde 50’den fazlası sigortalanmış. Depreme karşı sigorta koruması en az bölge ise Güney Doğu Anadolu. Bölgede, sigortalanması gereken 991 bin konutun sadece yüzde 35’i deprem sigortası yaptırmış.

İl bazında incelendiğinde ise Türkiye genelinde Düzce sigortalılık oranı en yüksek il. Düzce’de 48 bin konutun yüzde 97.30’u, yani 47 bine yakını deprem sigortası ile sigortalı. İkinci sırayı ise Bolu alıyor. Bolu’da 58 bin konutun yüzde 82’si depreme karşı sigortalı. Üçüncü sırayı Yalova alıyor. Yalova’da 79 bin konutun yüzde 80’i, 641 bini DASK yaptırmış. İstanbul’da ise 3.6 milyon konutun, 2.1 milyonu, yüzde 58.8’i sigortalı.

Konutların yüzde 50’si deprem sigortalı

 

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