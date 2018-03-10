Konut sektörüne Avcılar’dan girdi

Markalı konut sektörüne ‘Mars19’ projesi ile giriş yapan şirket ilk adres olarak İstanbul Avcılar’ı seçti. 130 milyon lira değere sahip projede teslimlerin Aralık 2018’de yapılması planlanıyor. Mars19 Apartments projesinde 148 konut ve 8 dükkân yer alıyor. Metraco İthalat İhracat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Cem Okcu, tekstil sektöründe bugüne kadar dünyanın sayılı markalarına üretim gerçekleştirdiklerini, Avrupa’nın önde gelen ülkelerine yılda bir milyondan fazla parça ihracat yaptıklarını söyledi.