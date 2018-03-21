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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.03.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Konut satışlarında düşüş yaşandı

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Konut satışlarında düşüş yaşandı

Türkiye genelinde şubat ayında 95 bin 953 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı.

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,4 azalışla 95 bin 953 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 247 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 686 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 5 bin 965 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 7 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

 İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 27,8 azalarak 27 bin 916'ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 40,8 ile Amasya oldu.

Diğer konut satışları, şubatta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 68 bin 37 oldu. Bu kategoride de İstanbul 11 bin 57 konut satışı ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 68,1 oldu. Ankara 6 bin 497 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 57 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Ardahan olarak belirlendi.

43 BİN 713 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 3,3 azalarak 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,6 olurken, ilk satışlarda İstanbul 7 bin 507 konut satışıyla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 223 konut satışıyla Ankara, 2 bin 455 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 azalarak 52 bin 240'a düştü. İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,8 oldu. İstanbul'u 6 bin 463 konut satışıyla Ankara, 3 bin 510 satışla da İzmir takip etti.

 YABANCILARA BİN 729 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları şubatta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 oldu. Bu alanda ilk sırada 604 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 415 satışla Antalya, 134 satışla Bursa, 84 satışla Yalova ve 71 satışla Trabzon izledi.

Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 308 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 178, Rusya vatandaşları 128, İran vatandaşları 122 ve Afganistan vatandaşları 118 konut edindi.

Muhabir : Sevgi Ceren GökkoyunYayınlayan : Bülent Karaaslan

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