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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Konut satışları en fazla Bayburt'ta arttı, Bingöl'de düştü

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Konut satışları en fazla Bayburt'ta arttı, Bingöl'de düştü

Bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre konut satışlarında en yüksek artış yüzde 8,4 ile Bayburt'ta görülürken, bu kenti yüzde 6,9 ile Bolu, yüzde 6,7 ile Iğdır ve yüzde 3,5 ile Muş takip etti.

Konut satışlarında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 8,4 ile Bayburt'ta olurken, düşüşte başı yüzde 30,3 ile Bingöl çekti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla konut satışları yüzde 12,2 düşerek 1 milyon 8 bin 283'e geriledi. Söz konusu dönemde 9 ilde konut satışları artarken, 72 ilde de düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde konut satışlarında en fazla artış yüzde 8,4 ile Bayburt'ta yaşandı. Bayburt'u, yüzde 6,9 ile Bolu, yüzde 6,7 ile Iğdır ve yüzde 3,5 ile Muş izledi. Bayburt'ta 501, Bolu'da 6 bin 387 ve Iğdır'da 1234 konut satıldı.

En yüksek artışın görüldüğü diğer iller ise yüzde 3,3 ile Tokat, yüzde 1,4 ile Şanlıurfa, yüzde 0,4 ile Artvin, yüzde 0,3 ile Nevşehir ve yüzde 0,1 ile Kilis olarak sıralandı.

Konut satışlarının en fazla gerilediği kent yüzde 30,3 ile Bingöl oldu. Burdur'da yüzde 29,3, Tunceli'de yüzde 29,2, Gümüşhane'de ise yüzde 27,5 azalış yaşandı. Söz konusu dönemde Bingöl'de 1862, Burdur'da 2 bin 509, Tunceli'de 721 ve Gümüşhane'de 908 konut satışı gerçekleşti.

En fazla düşüşün olduğu diğer iller ise yüzde 26,1 ile Kırklareli, yüzde 24,5 ile Sakarya, yüzde 24,4 ile Bartın ve yüzde 23,9 ile Sivas olarak sıralandı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DÜŞÜŞ 30 BİNİ AŞTI

Türkiye'de nüfus açısından en büyük kentlerindeki konut satışlarında yaşanan düşüşler dikkati çekti. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın ve İzmir'de yüzde 10 ve üzerinde düşüş yaşandı.

Söz konusu dönemde konut satış adetleri İstanbul'da 191 bin 456'dan 172 bin 434'e, Ankara'da 111 bin 232'den 97 bin 896'ya, Kocaeli'de 30 bin 165'ten 23 bin 665'e, Aydın'da 28 bin 424'ten 22 bin 838'e ve İzmir'de 63 bin 939'dan 58 bin 509'a geriledi.

İstanbul'da 19 bin 22, Ankara'da 13 bin 336, Kocaeli'de 6 bin 500, Aydın'da 5 bin 586 ve İzmir'de 5 bin 430 adet daha az konut satıldı.Türkiye'nin en büyük iki kenti olan İstanbul ve Ankara'da konut satış adedindeki düşüş 32 bin 358'i buldu.

Gayrimenkul sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısından itibaren konut faizlerindeki düşüşün etkisiyle aylık ortalama 100 binin üzerinde konut satıldığını, bu sayının geçen yıl 110 bin civarında olduğunu belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında gerileme görülse de faizlerdeki düşüşün devam edeceği beklentisi ve konut üreticilerinin yıl sonu kampanyaları ile yılın geri kalanında satışların artacağını değerlendiren sektör temsilcileri, 2019'da yakalanan bu ivmenin 2020'de de devam edeceğini ve gelecek yılın inşaat sektörü için daha parlak geçeceğini kaydetti.

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