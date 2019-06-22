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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik’te

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Konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik’te

İstanbul’da yılın ilk 5 ayında 78 bin 433 konut satılırken, en çok ev Esenyurt ve Pendik’ten alındı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yılın 5 ayında İstanbul’da mayısta 15 bin 895, nisanda 15 bin 481, martta 19 bin 140, şubatta 14 bin 462, ocakta 13 bin 455 konut satıldı.

Kentte, ilk 5 ayda 9 bin 604’ü ipotekli olmak üzere toplamda 78 bin 433 konut el değiştirdi. Söz konusu sürede, İstanbul’da en çok konut satılan ilçe 11 bin 961 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt, bu alanda en yakın takipçisi olan ve 4 bin 143 konutun satıldığı Pendik’i neredeyse üçe katladı. Bu alanda Pendik’i 3 bin 778 konutla Başakşehir, 3 bin 683 konutla Sancaktepe, 3 bin 673 konutla Kadıköy, 3 bin 653 konutla Beylikdüzü, 3 bin 52 konutla Kartal takip etti. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında Ümraniye 2 bin 624 konutla sekizinci, Tuzla 2 bin 349 konutla dokuzuncu, Maltepe 2 bin 242 konutla onuncu sırada yer aldı. Büyükçekmece 2 bin 118, Ataşehir 2 bin 42, Kağıthane 2 bin 28, Bahçelievler 2 bin 24, Avcılar 2 bin 14 konut satışıyla ilçe başına düşen ortalama 2 bin satış rakamının üzerinde kaldı.

En az konut satılan ilçe ise ilk 5 ayda 123 evin el değiştirdiği Beykoz oldu. Ancak, verilerde Şile, Çatalca ve Adalar’ın ayrıntılı olarak yer almadığı, bu üç ilçede toplam 448 konut satıldığı, bunlar arasında en az konutun nüfusun en düşük olduğu Adalar’da el değiştirdiği de belirtiliyor. En az konut satılan ilçeler sıralamasında Beykoz’u 706 ile Beyoğlu, 716 ile Güngören, 720 ile Bayrampaşa, 760 ile Beşiktaş, 911 ile Esenler takip etti. İlk 5 ayda 15 ilçe ise konut satışında bin barajını aştı ancak ortalamanın altında kaldı.

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