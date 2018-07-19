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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
19.07.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

Konut satışında düşük faiz etkisi

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Konut satışında düşük faiz etkisi

KAMU ve özel sektörün konut pazarı için düzenlediği kampanya meyvesini verdi. 15 Mayıs-30 Haziran arasında 100’ün üzerinde firma 0.98 faiz ve yüzde 20 indirim yaptı.

KDV ve tapu harçlarında da eylüle kadar indirim yapılınca bekleyen alıcı harekete geçti. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Uzun süredir artan faiz oranının etkisiyle banka kredili yani ipotekli satışlar düşük seyrediyordu. Haziranda ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9olarak gerçekleşti. Şirket içi vadelendirme gibi diğer konut satışları ise bir önceki yolın aynı ayına göre yüzde 15.1 oranında artarak 71 bin 765 oldu.

YABANCI GELİYOR
Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, haziranda sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Iraklılar Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.

Konut satışında düşük faiz etkisi

YÜKSEK FAİZ BASKI YARATIYOR
KONUT kredisi faiz oranının, gayrimenkul sektöründeki durgunluğun ana sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken İstanbul Inşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Konut ihtiyacı halen çok fazla olmasına rağmen faizlerdeki aylık bazda 1.4 seviyelerindeki yüksek oran ve belirsizlik alım kararlarının ertelenmesine neden oluyor. Yılın ilk çeyreğinde ipotekli satışların yüzde 45 azalması, konut alıcılarının faiz oranlarına ne kadar hassas yaklaştığının bir göstergesidir. Faizlerin daha da yükselmesi, ekonominin dinamosu olan inşaat sektörüne sarsıcı bir darbe indirmek anlamına gelir. Yüksek faiz oranları, alımlar üzerinde baskı yatırken konut üretimindeki maliyetleri de artırmaktadır” dedi.

FAİZ YÜZDE 1’İN ALTINA İNMELİ
KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ise şunları söyledi: “ Konut satışında yaşanan artışta, KONUTDER olarak, GYODER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak’ kampanyası etkili oldu. İpotekli satışta 2017 Haziran ayına göre yüzde 35 artış yaşandığını görüyoruz. Faizler psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inince ev alma talebini erteleyen vatandaşların ve yatırımcıların harekete geçtiğini bu yaptığımız kampanyayla beraber bir kez daha görmüş olduk. Kamu ve özel bankalar elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına muhakkak çekmelidirler.”

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