Konut satışında düşük faiz etkisi

KDV ve tapu harçlarında da eylüle kadar indirim yapılınca bekleyen alıcı harekete geçti. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Uzun süredir artan faiz oranının etkisiyle banka kredili yani ipotekli satışlar düşük seyrediyordu. Haziranda ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9olarak gerçekleşti. Şirket içi vadelendirme gibi diğer konut satışları ise bir önceki yolın aynı ayına göre yüzde 15.1 oranında artarak 71 bin 765 oldu.

YABANCI GELİYOR

Yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, haziranda sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Iraklılar Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.

YÜKSEK FAİZ BASKI YARATIYOR

KONUT kredisi faiz oranının, gayrimenkul sektöründeki durgunluğun ana sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken İstanbul Inşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Konut ihtiyacı halen çok fazla olmasına rağmen faizlerdeki aylık bazda 1.4 seviyelerindeki yüksek oran ve belirsizlik alım kararlarının ertelenmesine neden oluyor. Yılın ilk çeyreğinde ipotekli satışların yüzde 45 azalması, konut alıcılarının faiz oranlarına ne kadar hassas yaklaştığının bir göstergesidir. Faizlerin daha da yükselmesi, ekonominin dinamosu olan inşaat sektörüne sarsıcı bir darbe indirmek anlamına gelir. Yüksek faiz oranları, alımlar üzerinde baskı yatırken konut üretimindeki maliyetleri de artırmaktadır” dedi.

FAİZ YÜZDE 1’İN ALTINA İNMELİ

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ise şunları söyledi: “ Konut satışında yaşanan artışta, KONUTDER olarak, GYODER ve İNDER ile birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak’ kampanyası etkili oldu. İpotekli satışta 2017 Haziran ayına göre yüzde 35 artış yaşandığını görüyoruz. Faizler psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inince ev alma talebini erteleyen vatandaşların ve yatırımcıların harekete geçtiğini bu yaptığımız kampanyayla beraber bir kez daha görmüş olduk. Kamu ve özel bankalar elini taşın altına koyarak konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına muhakkak çekmelidirler.”