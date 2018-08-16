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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.08.2018 - 00:59, Son Güncelleme:

Konut satışı zirvede: Temmuzda hem yerli hem de yabancıda rekor kırıldı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konut satışı zirvede: Temmuzda hem yerli hem de yabancıda rekor kırıldı

Temmuz ayında 123 bin 878 ev satıldı ve 2018’in en yüksek rakamına ulaşıldı. Geçen ay yabancıya yapılan satış ise tüm zamanların rekoruydu. Sektör temsilcileri dolarını bozduran hem yerli hem de yabancı alıcının konuta yöneldiğine dikkat çekti.

ÜLKE genelinde temmuz ayında 123 bin 878 aile ev sahibi oldu. Temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 3.6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6.9 artış gösterdi. Yaz aylarında konut satışlarında durgunluk beklenirken bu yılın rekoru temmuzda yaşandı. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 azalarak 30 bin 405’e geriledi. Peşin ya da şirket içi vadelendirme gibi bankasız satışlarda yaşanan artış da dikkat çekti. Banka kredisiz satışlar yıllık bazda yüzde 20.9 artarak 93 bin 473 olarak belirlendi.

Konut satışı zirvede: Temmuzda hem yerli hem de yabancıda rekor kırıldı

Öyle ki İstanbul’daki toplam konut satışları içinde bankasız satış oranı yüzde 74.3’ü gördü. Bu da vatandaşın yüksek konut kredi faizine karşı şirketlerin sunduğu kampanyalara yöneldiğini gösterdi.  Öte yandan ilk defa satılan konut sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 artarak 57 bin 617’ye yükseldi. İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261’e çıktı.

YABANCI REKORU

Konut satışı zirvede: Temmuzda hem yerli hem de yabancıda rekor kırıldı

Temmuz ayında yabancıya satılan konut satışı da dikkat çekti. TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılından bu yana yabancıya yapılan konut satışlarını açıklıyor. O dönemden bu yana aylık en yüksek satış adeti temmuzda yaşandı ve ülke genelinde 2 bin 858 yabancı ev sahibi oldu. Türkiye’de yabancıların satın aldığı konut sayısı ocak-temmuz döneminde yüzde 29.6’lık artışla 11 bin 321’den 14 bin 674’e yükseldi. Bu döneminde İstanbul’da yabancılara 4 bin 955 konut satışı yapılırken, Antalya’dan 3 bin 524, Bursa’dan 988, Yalova’dan 725, Trabzon’dan 648 ev alındı. Söz konusu dönemde Iraklı vatandaşlar Türkiye’den 2 bin 571 konut alırken, Irak vatandaşlarını bin 298 konutla Suudi Arabistanlılar, bin 265 konutla İranlılar, 988 konutla Ruslar, 862 konutla Afganistan vatandaşları, 777 konutla Kuveytliler, 651 konutla Almanlar, 506 konutla İngilizler takip etti.

DOLARI BOZDURAN ALDI

Konut satışlarını değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER)  Başkanı Altan Elmas, “Rakamlar açıkça gösteriyor ki vatandaşımız konut fiyatlarının cazip olduğunun farkında. Çünkü artan maliyete karşı firmalar zam yapmıyor. Yaz ayı olmasına, yükselen faize rağmen konut satışları hız kesmiyor. Hem yerliye hem de yabancıya satışta kur etkisi de var. Elinde doları olan vatandaş bozdurup ev aldı. Yabancı yatırımcıya da fiyat cazip geldiği için eve yöneldi. Gurbetçi vatandaşlarımız ve yurtdışında çalışanlar da bu dönemi fırsata çevirdi” dedi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise “Eylül ayı ile birlikte konut satışlarında büyük bir sıçrama bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde ve Emlak Konut GYO önderliğinde başlayacak kampanya gayrimenkul sektöründe büyük hareketlilik yaratacak” diye 

 

800 BİN KONUT SATIŞI BEKLİYOR

- TÜİK ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 28.1, yüzölçümü yüzde 41.8, değeri yüzde 28.2, daire sayısı yüzde 46.1 düştü. Yapı ruhsatlarında yaşanan düşüşü ‘sağlıklı bir ilerleme’ olarak değerlendiren Altan Elmas, “Sonuçlar gösteriyor ki inşaat ve gayrimenkul sektörü kendini regüle ediyor. Şuan ülke genelinde 1 milyon bitmiş konut var. Ama bir kısmı kentsel dönüşüm ve eski sahibi gidip oturacak. O nedenle satışa açık konut sayısı 800 bin. 1 milyon da inşaat halinde var ve 1.5 yılda bitecek. Eğer kamu 1. el konut satışını destekler adımlar atarsa bizim yıllık 650 bin olan 1. el satışımız 850-950 bine çıkar. Böylece hem pazar hareketlenir hem de vatandaş birikimini yeni sağlıklı evden yana kullanır” dedi.

BAYRAM SONRASI FAİZİ DÜŞÜRECEKLER

GAYRİMENKUL sektörü temsilcileri kamunun da desteğiyle yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut GYO, Kiptaş, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) güç birliği yaparak vatandaşa cazip fırsatlar sunacak. Yüzde 2’yi aşan konut kredi faizlerinin120 ay vade için yüzde 0.95-0.98 bandına çekilmesi bekleniyor. Yüzde 20 olan peşinatın yüzde 10’a düşmesi de hedefler arasında. Kampanya için çalışmaların başladığını müjdeleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi bir fedakarlık dönemi yaşanacağını, vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi yapılacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre kampanya için bir kamu spotu hazırlanıyor. Kampanyanın tüm koşullarını ise Bakan Kurum’un açıklaması bekleniyor.

2019 SONUNA KADAR

Kampanyanın Kurban Bayramı’ndan sonra devreye alınması planlanıyor. Bu defa diğer kampanyalar gibi bir aylık bir dönem değil uzun vadenin hedeflendiğini belirten  KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “Biz sektör temsilcileri olarak kampanyayı en fazla 1 ay yapabiliriz. Ama kamu desteği olursa 2019 sonuna kadar uzar. Bir miktar biz, bir miktar bankalar ve bir miktar da kamu desteği olursa ortaya uzun vadeli bir iş çıkar. Kampanya sürdürülebilir olur, vatandaşa ulaşılabilir fiyatla ev satarız. Bu kampanya hem satış için hem de üretimin durmaması için önemli” dedi.

Gayrimenkul sektörünü temsil eden dernekler 15-Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında da bir kampanya yapmıştı. Kamu bankaları öncülüğünde faiz yüzde 0.98’e çekilince gayrimenkul sektörü temsilcileri de yüzde 20 indirim yapacaklarını açıklamıştı. Peşinat da yüzde 5’e çekilmişti. 100’den fazla firmanın katıldığı kampanya konut pazarında hareketlilik yarattı. Toplam 8 milyarlık bir satış hacmi oluşunca kampanya 30 Haziran’a uzatılmıştı. Faiz fırsatı, yüzde 20 indirim kampanyası ile KDV ve tapu harçlarında 31 Ekim’e kadar sürecek indirimi kaçırmak istemeyen alıcı alıma geçmişti.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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