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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Konut satışı 100 bini aştı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konut satışı 100 bini aştı

KONUT pazarında toparlanma başladı. Ocak ayında yaklaşık 73 bin, şubatta 78 bin 450 olan satışlar mart ayında 100 bini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 46 kişi ev sahibi oldu.

Martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33.9 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 geriledi. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre kredi faizlerinde yaşanan gerileme, KDV ve tapu harcı indiriminin yıl sonuna kadar uzaması satışlara olumlu yansıdı. Konut kredi faizleri de yaşanan düşüş banka kredili alımlara yansıdı. Kamu bankaları öncülüğünde geçtiğimiz iki ay boyunca konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1.28 seviyesine çekilmesi, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi. Buna göre ipotekli satış olarak bilinen banka kredili satışların payı şubat ayında toplam konut satışı içinde yüzde 11.3 iken, mart ayında bu oran yüzde 21.7’ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise kredili satışta gerileme yüzde 30.6 oldu.

YABANCIYA SATIŞ ARTTI

İlk defa satılan konut sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 44 bin 163’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu. İkinci el konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.1 artış göstererek 60 bin 883 olarak gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışında artış sürüyor. Dolar ve Euro geliri olanlar için Türkiye’deki fiyatlar cazip hale geldiği için Avrupa’daki Türkler ve yabancı yatırımcılar alıma yöneliyor. Buna göre, yabancıya konut satışı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.3 artarak 3 bin 129 oldu. 3 ayda yabancıya yapılan konut satışı 9 bin 618 oldu.
TÜİK verilerine göre mart ayında ilk sırada bin 520 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 626 satışla Antalya, 173 satışla Ankara, 121 satışla Bursa ve 110 satışla Yalova izledi. Martta Irak vatandaşları Türkiye’den 548, İran vatandaşları 334, Suudi Arabistan vatandaşları 189, Rusya vatandaşları 156, Afganistan vatandaşları 150 konut edindi.

İLGİ UMUT VERİCİ

KONUT satışlarını değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Kamu bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1.28’e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırmıştır. Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir” dedi.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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