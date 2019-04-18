Konut satışı 100 bini aştı
KONUT pazarında toparlanma başladı. Ocak ayında yaklaşık 73 bin, şubatta 78 bin 450 olan satışlar mart ayında 100 bini aştı. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 46 kişi ev sahibi oldu.
Martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33.9 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 geriledi. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre kredi faizlerinde yaşanan gerileme, KDV ve tapu harcı indiriminin yıl sonuna kadar uzaması satışlara olumlu yansıdı. Konut kredi faizleri de yaşanan düşüş banka kredili alımlara yansıdı. Kamu bankaları öncülüğünde geçtiğimiz iki ay boyunca konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1.28 seviyesine çekilmesi, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi. Buna göre ipotekli satış olarak bilinen banka kredili satışların payı şubat ayında toplam konut satışı içinde yüzde 11.3 iken, mart ayında bu oran yüzde 21.7’ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise kredili satışta gerileme yüzde 30.6 oldu.
YABANCIYA SATIŞ ARTTI
İlk defa satılan konut sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 44 bin 163’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu. İkinci el konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.1 artış göstererek 60 bin 883 olarak gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışında artış sürüyor. Dolar ve Euro geliri olanlar için Türkiye’deki fiyatlar cazip hale geldiği için Avrupa’daki Türkler ve yabancı yatırımcılar alıma yöneliyor. Buna göre, yabancıya konut satışı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.3 artarak 3 bin 129 oldu. 3 ayda yabancıya yapılan konut satışı 9 bin 618 oldu.
TÜİK verilerine göre mart ayında ilk sırada bin 520 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 626 satışla Antalya, 173 satışla Ankara, 121 satışla Bursa ve 110 satışla Yalova izledi. Martta Irak vatandaşları Türkiye’den 548, İran vatandaşları 334, Suudi Arabistan vatandaşları 189, Rusya vatandaşları 156, Afganistan vatandaşları 150 konut edindi.
İLGİ UMUT VERİCİ
KONUT satışlarını değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Kamu bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1.28’e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırmıştır. Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir” dedi.
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