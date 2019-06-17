Konut satış rakamları açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 oranında azalarak 82 252 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 895 konut satışı ve %19,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 240 konut satışı ve %10 pay ile Ankara, 5 091 konut satışı ve %6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.



Konut satış sayıları, 2018-2019



İpotekli konut satışları 2019 Mayıs ayında 5 bin 231 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %85,8 oranında azalış göstererek 5 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 163 konut satışı ve %22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %19 ile Eskişehir oldu.



Diğer satış türleri sonucunda 77 bin 21 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %7 oranında azalarak 77 021 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 732 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92,7 oldu. Ankara 7 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.



Satış şekline göre konut satışı, Mayıs 2019 Satış durumuna göre konut satışı, Mayıs 2019



Konut satışlarında 33 bin 765 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %39,2 azalarak 33 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 873 konut satışı ve %20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 421 konut satışı ile Ankara ve 2 186 konut satışı ile Antalya izledi.



İkinci el konut satışlarında 48 bin 487 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %24,4 azalış göstererek 48_487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 022 konut satışı ve %18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %56,8 oldu. Ankara 4 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 905 konut satışı ile Antalya izledi.



Yabancılara 2019 yılı Mayıs ayında 3 bin 925 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %62,5 artarak 3 925 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2019'da ilk sırayı 1 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.