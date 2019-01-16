Konut satacaklara iyi haber! 2019'da fiyatlar yüzde 20...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
16.01.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Konut satacaklara iyi haber! 2019'da fiyatlar yüzde 20...

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Konut satacaklara iyi haber! 2019'da fiyatlar yüzde 20...

2019 konut sektörü için ‘prim yılı olacak. Maliyetlerdeki yüzde 60’a varan artışı henüz fiyatlara yansıtmadıklarını ifade eden sektör temsilcileri, en az yüzde 20 prim öngörüyor.

Eventuum tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen İnşaat ve Konut Konferansı’nda konut fiyatlarıyla ilgili sinyaller geldi. Konferansın açılış konuşmasını yapan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, 2019 öngörülerini paylaşırken, “Konut fiyatlarının artışı 2001’den daha sert bir şekilde olacaktır. Konut fiyatları artacak denildiğinde şimdi kimse inanmıyor, ben bile inanmıyorum. Ancak 2001 yılından sonra da fiyatlar birden füze gibi artmıştı” dedi.

MALİYET YÜZDE 60 ARTTI

Posta'nın haberine göre konut fiyatlarındaki artış beklentisinin nedenlerini anlatan Durbakayım, “Birinci neden inşaat maliyetlerinde yüzde 60’lara varan artışların halen konut fiyatlarına yansıtılmamış olması... İkinci neden ise yeni alınan inşaat ruhsatı sayısının yüzde 55 azalmış olması ki bu oran daha da artmaktadır, çok fazla mal üretilmiyor. Bu dönem biraz kafamızı dinleyip, hesaplarımızı yaptığımız bir dönem oluyor” diye konuştu.

FAİZE KOYAN ALAMAZ

Şu anda faizlerin yüksekliği nedeniyle evini satıp mevduata yatıranların olduğunu ifade eden Durbakayım, şunları söyledi: “Bugün mevduattan kazanan kesimin bu kazançları ile gayrimenkuldeki artışı yakalaması mümkün değil. Mevduattan parasını çektiğinde, sattığı evin yarısını bile alamayacaklar. Bu hep böyle olmuştur. Geçmişte böyle yapanlar daha sonra evlerini alamayıp, kapısında ağladı. Artık sektörün yukarı doğru hareketi başlamıştır. Bu nedenle yatırımcıları ve son kullanıcıları güvenli liman olan gayrimenkule davet ediyorum.”

4 MİLYON KİŞİ EV ALMAK İSTİYOR

uygun finansmanlı konut modellerini anlatan Fuzulev Yönetim kurulu başkanı Eyüp Akbal da 2002’de 3 milyon olan kiracı sayısının halihazırda 6 milyona çıktığını belirterek, şöyle konuştu: “Kiraci oranı yüzde 18’den yüzde 27’ye yükselmiş. aylık 1.500-2 bin lira taksit ile ilk evini alma hayali ile yaşayan 4 milyon aile bulunuyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin şehir merkezlerinde ev sahibi olmaları imkansız gibi. markalı konut sektöründe yılda 2 bin konut satan sektör lideri oluyor. biz Fuzulev olarak bu rakama 1 ayda erişiyoruz.”

"YARINA AYAK UYDURACAĞIZ"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, dünyanın hızla değiştiğini ancak inşaatta iş yapış tarzının yüzyıllardır değişmediğini belirterek, şunları söyledi: “Dijitalleşmede, inşaat sektörü sonuncu. İnşaat sektörünün dijitalleşmedeki bu kötü skor, sektördeki oyuncular için hem riskler hem fırsatlar ortaya çıkarıyor. Önümüzde iki seçenek var; ya sektörün ezberleri ve alışılmış düzeni içinde kaybolacağız ya da çimentoyu, kumu, demiri teknoloji ile harmanlayıp bugüne ve yarına ayak uyduracağız.”

"EN BÜYÜK SORUN STOK"

Konferansta gayrimenkul sektörünün sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini paylaşan Ağaoğlu şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı, sektörün en büyük sorununun konut stoku olduğunu, diğer problemlerin ise bu problemden kaynaklandığını ifade etti. Kredili satışların son 1 yılda İstanbul’da yüzde 40, Türkiye genelinde yüzde 38 düştüğünü ifade eden Rahvalı, “aslında toplam satışlarda düşüş sadece yüzde 4.2. Geliştiriciler, müşterisi için farklı vadeli satış kampanyalarına yönelmiş ve sonucunda da likidite problemi oluşmuştur” diye konuştu.

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