‘Konut pazarının yüzde 20’sini alırız’
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi’ne ilgi her geçen gün artıyor.
Faizsiz sistemin en eski oyuncusu olan Emin Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, yılbaşına kadar sektörün denetlenmesiyle ilgili yasanın çıkmasını beklediklerini belirtti. Son 1 yılda faizsiz finans sistemiyle ev sahibi olmak isteyen kişi sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çekeren Üstün “Bizim müşteri sayımızda yüzde 50 artış var. Ancak Türkiye’de potansiyel çok daha yüksek. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için güven sorunun aşılması gerekiyor. Bunu aşmak için de sektörün devlet tarafından denetlenmesi gerek” dedi . Bir süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bu konuya eğildiğini ve 3 ay boyunca sektörü incelediğini belirten Üstün şunları söyledi: “Yılbaşına kadar yasanın çıkması bekleniyor. Firmalara özsermaye şartı gelecek ve denetime tabi olacaklar. Biz şu anda elbirliği firmaları olarak konut pazarının ancak yüzde 1’ini alıyoruz. Denetim geldiğindeyse yüzde 20’ye kadar çıkma potansiyelimiz var. Sistemden sadece faiz hassasiyeti olan vatandaşların faydalandığı görüşü gerçeği yansıtmıyor. Biz tüketicilere ciddi bir maliyet avantajı sunuyoruz. 500 bin TL’lik bir konut için 100 ayda 250 bin TL kredi faizi ödenirken, bizde sadece 50 bin TL hizmet bedeli ödeniyor.”
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