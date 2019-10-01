Konut pazarına 1.2 milyarlık giriş
Kalyon Holding, 45 yıllık altyapı ve üstyapı tecrübesini gayrimenkul sektörüne taşıyor.
Grup şirketlerinden Kalyon Gayrimenkul Yatırım ilk konut projesi için İstanbul Üsküdar’ı seçti. Nevbahar Üsküdar projesi için 1.2 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Altyapı ve üst yapı inşaatında elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz. Bu deneyimi sektöre aktarmanın bizim gibi ülkesi için çalışan, üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketler için bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz” dedi. Projede arsa sahibinin Üsküdar Belediyesi olduğunu belirten Kalyoncu, “Proje arsanın ihalesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında oldu. Öncesinde bu bölgeyle ilgilenen çok firma varken ihaleye 2 şirket girdi. En iyi teklifi biz verdik ve kazandık. Hasılatın yüzde 55’i bizim, yüzde 45’i belediyenin olacak” dedi. Sektörün geleceğine güvendiklerini ve yeni konut projeleri de inşa edeceklerini belirten Kalyoncu, yeni yatırımların İstanbul Havalimanı yakınında ve Beykoz’da olacağını ifade etti.
İYİLEŞME DÖNEMİ
Gayrimenkul sektörünün bundan sonra bir dönüşüm geçireceğini, buna, “Gayrimenkul 2.0” denilebileceğini anlatan Kalyoncu, şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden,
“nasıl olsa satar” diyerek geliştirilen projeler döneminin geride kaldığını söyledi. Ağustos başında kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz indirimlerine değinen Mehmet Kalyoncu,
“Ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi ve faiz indirimleri sayesinde gayrimenkul sektörü iyileşme evresine girdi. Gayrimenkulde başlayan hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını ve çok iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz” dedi. Kalyoncu, satış ofislerindeki hareketliliğin 2 kat arttığını, bekleyen alımların harekete geçtiğini ifade etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle