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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konut pazarına 1.2 milyarlık giriş

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konut pazarına 1.2 milyarlık giriş

Kalyon Holding, 45 yıllık altyapı ve üstyapı tecrübesini gayrimenkul sektörüne taşıyor.

Grup şirketlerinden Kalyon Gayrimenkul Yatırım ilk konut projesi için İstanbul Üsküdar’ı seçti. Nevbahar Üsküdar projesi için 1.2 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Altyapı ve üst yapı inşaatında elde ettiğimiz deneyimi şimdi de gayrimenkul sektörüne taşıyoruz. Bu deneyimi sektöre aktarmanın bizim gibi ülkesi için çalışan, üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketler için bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz” dedi. Projede arsa sahibinin Üsküdar Belediyesi olduğunu belirten Kalyoncu, “Proje arsanın ihalesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında oldu. Öncesinde bu bölgeyle ilgilenen çok firma varken ihaleye 2 şirket girdi. En iyi teklifi biz verdik ve kazandık. Hasılatın yüzde 55’i bizim, yüzde 45’i belediyenin olacak” dedi. Sektörün geleceğine güvendiklerini ve yeni konut projeleri de inşa edeceklerini belirten Kalyoncu, yeni yatırımların İstanbul Havalimanı yakınında ve Beykoz’da olacağını ifade etti.

İYİLEŞME DÖNEMİ

Gayrimenkul sektörünün bundan sonra bir dönüşüm geçireceğini, buna, “Gayrimenkul 2.0” denilebileceğini anlatan Kalyoncu, şehirle bağlantısı zayıf, aile hayatından uzak, deneyim ve tasarım sürecine gereken değer verilmeden,

“nasıl olsa satar” diyerek geliştirilen projeler döneminin geride kaldığını söyledi. Ağustos başında kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz indirimlerine değinen Mehmet Kalyoncu,

“Ekonomik göstergelerin iyiye gitmesi ve faiz indirimleri sayesinde gayrimenkul sektörü iyileşme evresine girdi. Gayrimenkulde başlayan hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını ve çok iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz” dedi. Kalyoncu, satış ofislerindeki hareketliliğin 2 kat arttığını, bekleyen alımların harekete geçtiğini ifade etti.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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