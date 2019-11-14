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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konut pazarı hareketlendi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Konut pazarı hareketlendi

Ankara’da, Emlak Konut GYO arsasında Pasifik İnşaat tarafından hayata geçirilen ‘Merkez Ankara’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli gayrimenkul sektöründe hareketliliğin başladığına dikkat çekti. 2019’un bölgedeki yoğun siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisinde geçtiğini belirten Gedikli, ülke ekonomisinde 2019’un ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin ivme kazandığını, makroekonomik değişkenlerde de iyileşmenin sürdüğünü ifade etti. Faiz indirimlerinin ve konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesinin gayrimenkul sektöründeki hareketliliği de hızlandırdığına vurgu yapan Gedikli, “Özellikle son 3-4 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yöndeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlıyor. Yaşanan olumlu gelişmeler 2020 ve sonraki yıllarda Türk ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi” diye konuştu.

Gedikli, vatandaşın yanı sıra gayrimenkul geliştiren firmaların da harekete geçtiğini dile getirdi. Geçen hafta İstanbul Başakşehir’de gelir paylaşımlı bir ihale gerçekleştirdiklerini belirten Gedikli, ihalenin ikinci oturumuna 4 firmanın katıldığını söyledi. İhaleyi 1 milyar 50 milyon lira toplam gelir teklifiyle CNL Deri, Argüp Mühendislik, Boen İnşaat ortaklığının aldığını belirten Gedikli, “Bu durum yatırımcının piyasaya olan güvenini gösteriyor. Pazardaki canlanmayla yatırım iştahı arttı. Biz de yılsonuna kadar Başakşehir ve Florya’da yeni ihaleler planlıyoruz” dedi. Emlak Konut olarak bugüne kadar 133 proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Gedikli, “Bugüne kadar 127 bin bağımsız bölüm yaptık. Bu yıl yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm teslim ettik, yıl sonuna kadar 3 bin bağımsız bölüm daha teslim etmeyi amaçlıyoruz. 2020’de 15 bin bağımsız bölüme yakın teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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