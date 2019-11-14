Konut pazarı hareketlendi
Ankara’da, Emlak Konut GYO arsasında Pasifik İnşaat tarafından hayata geçirilen ‘Merkez Ankara’ projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli gayrimenkul sektöründe hareketliliğin başladığına dikkat çekti. 2019’un bölgedeki yoğun siyasi gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisinde geçtiğini belirten Gedikli, ülke ekonomisinde 2019’un ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin ivme kazandığını, makroekonomik değişkenlerde de iyileşmenin sürdüğünü ifade etti. Faiz indirimlerinin ve konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesinin gayrimenkul sektöründeki hareketliliği de hızlandırdığına vurgu yapan Gedikli, “Özellikle son 3-4 aylık periyottaki ön satış rakamları, satış ofislerindeki ziyaretçi sayıları ve iletişim kanallarındaki yoğunluk sektörümüzdeki olumlu yöndeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini ispatlıyor. Yaşanan olumlu gelişmeler 2020 ve sonraki yıllarda Türk ekonomisinin ve gayrimenkul sektörünün daha iyi olacağının en önemli göstergesi” diye konuştu.
Gedikli, vatandaşın yanı sıra gayrimenkul geliştiren firmaların da harekete geçtiğini dile getirdi. Geçen hafta İstanbul Başakşehir’de gelir paylaşımlı bir ihale gerçekleştirdiklerini belirten Gedikli, ihalenin ikinci oturumuna 4 firmanın katıldığını söyledi. İhaleyi 1 milyar 50 milyon lira toplam gelir teklifiyle CNL Deri, Argüp Mühendislik, Boen İnşaat ortaklığının aldığını belirten Gedikli, “Bu durum yatırımcının piyasaya olan güvenini gösteriyor. Pazardaki canlanmayla yatırım iştahı arttı. Biz de yılsonuna kadar Başakşehir ve Florya’da yeni ihaleler planlıyoruz” dedi. Emlak Konut olarak bugüne kadar 133 proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Gedikli, “Bugüne kadar 127 bin bağımsız bölüm yaptık. Bu yıl yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm teslim ettik, yıl sonuna kadar 3 bin bağımsız bölüm daha teslim etmeyi amaçlıyoruz. 2020’de 15 bin bağımsız bölüme yakın teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.
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