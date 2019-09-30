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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.09.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Konut kredisi yapılandırma faiz oranları ne kadar ve kredi yapılandırma şartları neler?

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Konut kredisi yapılandırma faiz oranları ne kadar ve kredi yapılandırma şartları neler?

Konut kredisi yapılandırma şartları, geçtiğimiz dönemlerde yüksek faizden konut kredisi çeken pek çok tüketicinin gündeminde yer alıyordu. Peki, kamu bankalarının aldığı kararın ardından konut kredisi yapılandırma faiz oranları ne kadar oldu? İşte, konut kredisi yapılandırma şartları ve yeni faiz oranları hakkında merak edilen bazı bilgiler

Konut kredisi faiz oranları, kamu bankalarının 30 Eylül Pazartesi günü yapılan yapılandırma açıklamasının ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başlandı. Belirli şartların yerine getirilmesi halinde gerçekleşecek olan konut kredisi yapılandırma işlemi, 0,99 faiz oranıyla kamu bankaları aracılığıyla yapılabilecek. Peki, konut kredisi yapılandırma şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLACAK VE HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ OLACAK?

Konut kredisi faiz yapılandırma süreci için üç bankanın ortak açıklamasında, "Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı" denildi.

KREDİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır.

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

- 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından,

- 500.000 liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

Yapılandırma için başvuru süreci 1 Ekim tarihinde başlayacak.

Yeniden yapılandırma başvurusu için tüketicilerden yeniden eksper değerlemesi talep edilebilecek.

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