Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte bankaların konut kredisi faiz oranlarında son durum
Bankalarda gelen peş peşe açıklamalarda beraber konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ev almayı bekleyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını yeni günde de araştırmaya devam etti. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Bankalarda faiz oranları nasıl şekillendi? İşte, bankaların faiz indirimlerinde son durum.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren konut kredilerinde faiz oranlarıyla ilgili kamu bankalarından açıklama geldi. Faiz oranlarında yaşanan indirimle beraber, faiz indirimlerinde son durum vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aranmaya başlandı. İşte, bankaların güncel konut kredisi faiz oranları.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Konut kredi faizleri 13 Eylül Cuma günü kamu bankalarında şu şekilde oldu;
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.
İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.
Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
VakıfBank açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi.
Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e çekti.
Açıklamaya göre, 16 Eylül’den itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacak.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle