Konut kredisi faiz oranları nasıl şekillendi? 12 Eylül konut kredisi faiz oranları!
Konut kredisi faiz oranları için bankalardan gelen son açıklamaları merak eden birçok vatandaş, kurumların internet sitesini yakından takip ediyor. Ev almak için en uygun zamanı bekleyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları hakkında son durumu sorguluyor. İşte, kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları hakkında son gelişmeler
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen faiz indiriminin ardından birçok bankanın konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi dolayısıyla araştırmalar başladı. Peki, konut kredisi faiz oranları son gelişmelerin ardından nasıl şekillendi? İşte, kamu bankalarından alından son bilgilere göre güncel konut kredisi faiz oranları hakkında bazı bilgiler
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Merkez Bankasının politika faizinde 325 baz puan düşüş yapmasının ardından konut kredi faiz oranlarındaki son durum merak edildi. Konut kredi faizleri 12 Eylül Perşembe günü 14.30 itibariyle kamu bankalarında şu oranlarda yer alıyor;
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
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