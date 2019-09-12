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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Konut kredisi faiz oranları nasıl şekillendi? 12 Eylül konut kredisi faiz oranları!

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Konut kredisi faiz oranları nasıl şekillendi? 12 Eylül konut kredisi faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları için bankalardan gelen son açıklamaları merak eden birçok vatandaş, kurumların internet sitesini yakından takip ediyor. Ev almak için en uygun zamanı bekleyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları hakkında son durumu sorguluyor. İşte, kamu bankalarından konut kredisi faiz oranları hakkında son gelişmeler

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen faiz indiriminin ardından birçok bankanın konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi dolayısıyla araştırmalar başladı. Peki, konut kredisi faiz oranları son gelişmelerin ardından nasıl şekillendi? İşte, kamu bankalarından alından son bilgilere göre güncel konut kredisi faiz oranları hakkında bazı bilgiler

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankasının politika faizinde 325 baz puan düşüş yapmasının ardından konut kredi faiz oranlarındaki son durum merak edildi. Konut kredi faizleri 12 Eylül Perşembe günü 14.30 itibariyle kamu bankalarında şu oranlarda yer alıyor;

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri  1,39 TL 

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri  1,39 TL 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri  1,39 TL 

 

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