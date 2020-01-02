Konut kredisi faiz oranları 0,79 hesaplama ekranı! Kredi faizleri düştü

Konut kredisi faiz oranları pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 0,79 oranla konut kredisi imkanı tanıyan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank, gelecek günlerde konut kredi paketlerini sistemlerine tanıtacak. Peki, 0,79 konut kredisi nasıl çekilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler ve 0,79 konut kredisi hesaplama süreci hakkında bazı bilgiler

0,79 KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz hafta Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut kredisi için önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor. " demişti.

Albayrak sözlerini, "6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. 2020'de enflasyon daha da düşecek. Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8.5 ama bunun da altına ineceğiz." ifadesi ile tamamlamıştı.

BANKALARIN İNTERNET SİTESİNE TANIMLANACAK

Konut kredisi faiz oranları, bankaların internet sitelerine henüz tanımlanmadı. Yeni faiz oranlarının kısa süre içerisinde bankaların resmi internet siteleri üzerinden duyurulması bekleniyor.