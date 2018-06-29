Konut kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi... Son iki gün

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKonut kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi... Son iki gün
GeriEkonomi Konut kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi... Son iki gün
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
29.06.2018 - 07:40, Son Güncelleme:

Konut kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi... Son iki gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konut kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi... Son iki gün

İnşaat sektöründe mayıs ayında başlatılan seferberlik kampanyası 2 gün sonra bitiyor. Faizi yüzde 0.98'e, peşinatı yüzde 5'e düşüren ve konut fiyatlarında yüzde 20 indirim uygulanan kampanya, konut alıcısından gelen yoğun istek üzerine 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

KONUTDER, GYODER ve İNDER'in öncülüğünde 42 firmanın başlattığı kampanyaya 1.5 ayda 100'ü aşkın firma katıldı. Edinilen bilgilere göre, toplam 20 milyar liralık 40 bin konut satıldı. 

FAİZLER YÜKSELECEK

120 aylık konut kredisinin faizlerini 11 Mayıs'ta yüzde 1.30'lu seviyelerden yüzde 0.98'e çeken kamu bankaları da bu kampanyayı hafta başında bitirme kararı aldı. Hatta Vakıfbank, geçtiğimiz hafta kampanyaya noktayı koyarak, faizi yüzde 1.51'e çekti. Özel bankaların ise yüzde 2.09 faiz oranıyla işlem yaptıkları öğrenildi. Sektör temsilcileri, konut alacakları bu hafta sonunu kaçırmamaları konusunda uyarıyor. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, kampanya boyunca ikinci el de dahil toplam 20 milyar liralık hacim oluştuğunu belirterek, bunun da 40 bin adetlik satışa işaret ettiğini söyledi. TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre inşaat maliyetlerinde nisanda yüzde 2, yıllık bazda da yüzde 19.6 artış olduğunu ifade eden Elmas, maliyetteki bu artışın konut fiyatlarına mutlaka yansıyacağını, kampanya devam ederken tüketicilerin bu fırsatı mutlaka değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

KONUTA ZAM YOLDA

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, 24 Haziran seçimlerinin tamamlanmasıyla piyasalarda belirsizliğin kalktığını, artık piyasaların normale döneceğini söyledi. Durbakayım, konut kredisi faizlerinin yeniden artışa geçeceğini belirterek, tüketicilere "Son fırsatı kaçırmayın" uyarısında bulundu. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de konut fiyatlarının üzerinde korkunç bir maliyet baskısı olduğunu belirterek, "Bu tarihi fırsat bir daha ne zaman gelir bilinmez. Tüketiciler hafta sonunu iyi değerlendirsin. Çünkü artık konut fiyatlarının zamlanması kaçınılmaz" dedi.

RÜZGÂR TERSINE DÖNDÜ

İnşaat sektöründeki daralmanın önüne geçmek için atılan adımlar 1 ayda meyvesini verdi. Kamu bankalarının kredi faizini yüzde 0.98'e çekmesi ve gayrimenkul sektörünün yüzde 20 indirim kampanyası konut satışlarını 6 ay aradan sonra yeniden artırdı. Türkiye'de mayısta konut satışı 120 bine yaklaştı. Yılbaşından bu yana ise konut satışı yarım milyonu aştı. Konut stokunda erime başladı. Mayısta 700 bin konutluk stoktan 55 bini satıldı. İnşaat sektörü, haziran ayında da artış trendinin devam edeceğini öngörüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Hayatımız dur-kalk... O anlardan minimum hasarla nasıl çıkılır?

Konut kredileriyle ilgili son dakika gelişmesi... Son iki gün

Alibaba’dan Trendyol’a yatırım

Şarık Tara’yı kaybettik