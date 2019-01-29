Konut ihracatında hedef 20 milyar dolar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKonut ihracatında hedef 20 milyar dolar
GeriEkonomi Konut ihracatında hedef 20 milyar dolar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
29.01.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Konut ihracatında hedef 20 milyar dolar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konut ihracatında hedef 20 milyar dolar

Yüzde 80 yerlilik oranına sahip gayrimenkul sektörü yabancıya konut satışıyla önemli bir ihracat kalemi oluşturuyor. Türkiye 2018 yılında yabancıya satılan yaklaşık 40 bin konut sayesinde 6 milyar dolarlık konut ihracatı hacmine ulaştı. Yabancı yatırımcı teşvikleri, KDV indirimi ve vatandaşlık limitinin indirilmesi yabancıya konut satışına büyük katkı sağladı.

Türkiye genelinde 2018 yılında yapılan konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalsa da yabancıya konut satışı yüzde 78 artarak 39 bin 663’e ulaştı. Gayrimenkul sektörü için önemli bir ihracat kanalı haline gelen ve 6 milyar dolarlık hacme ulaşan yabancıya konut satışı, yüzde 80 yerlilik oranıyla 4,8 milyar doları doğrudan ülke ekonomisine kazandırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GYODER Gayrimenkul İhracat Komitesi Başkanı ve Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Gayrimenkul sektöründe yüzde 80 olan yerlilik oranı diğer sektörlere oranla oldukça yüksek. Makina imalatı sektöründe yerlilik oranı yüzde 40 seviyelerindeyken otomotiv sektöründe ise bu oran yüzde 20.6 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatımız ile 24 milyar dolarlık otomotiv ihracatına eşdeğer ihracat geliri oluşturuyoruz. Yabancı yatırımcı teşvikleri ve vatandaşlık limitinin düşürülmesi ile ivme kazanan yabancıya konut satışının ülke ekonomimize katkısı çok değerli. 2019 yılında yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz” dedi.

2020 YILI İÇİN KONUT İHRACATI HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

Yabancıya konut satışında 2018 yılının rekorlarla geride bırakıldığına değinen Bayram Tekçe, “2018, yabancıya konut satışında verimli bir yıl oldu. 6 milyar dolar seviyelerine ulaşan bu hacmin her sene düzenli olarak artmasını ve 4 yıl içerisinde 20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlık alt limitinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 20 bin adetlik, yani 5 milyar dolarlık daha ek potansiyel oluştu. Vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştıracak düzenlemelerle bu potansiyelin artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

74 farklı ülke vatandaşına Türkiye’de konut satışı gerçekleştirdiklerini belirten Tekçe, “Türkiye yabancıya konut satışında dünyada rakipsiz değil. Bu alanda yoğun bir rekabet var. Biz Türkiye’nin yabancılar için cazibe merkezi haline gelmesi için etkin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEN KONUT ALAN İRANLILARIN ORANI YÜZDE 360 ARTTI

Dünyada yabancıya konut satışında ülkeler arasında rekabet kızışırken Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi her geçen gün artıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en çok konut satın alan yabancıların başında Iraklılar geliyor. 2018 yılında Irak vatandaşlarına satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 8 bin 205’e ulaştı. Yabancıya satılan konutlarda en büyük artış İranlılarda yaşandı. 2018 yılında 3 bin 652 konut satın alan İranlılar, bir önceki yıla göre yüzde 360 artış gösterdi. Türkiye’yi tercih eden diğer yatırımcılardan olan Almanların 2018 yılında satın aldıkları konut sayısı yüzde 141 artarken, İsveçlilerde bu artış oranı yüzde 78, Ruslarda ise yüzde 72 oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor