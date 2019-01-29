Konut ihracatında hedef 20 milyar dolar

Türkiye genelinde 2018 yılında yapılan konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalsa da yabancıya konut satışı yüzde 78 artarak 39 bin 663’e ulaştı. Gayrimenkul sektörü için önemli bir ihracat kanalı haline gelen ve 6 milyar dolarlık hacme ulaşan yabancıya konut satışı, yüzde 80 yerlilik oranıyla 4,8 milyar doları doğrudan ülke ekonomisine kazandırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GYODER Gayrimenkul İhracat Komitesi Başkanı ve Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Gayrimenkul sektöründe yüzde 80 olan yerlilik oranı diğer sektörlere oranla oldukça yüksek. Makina imalatı sektöründe yerlilik oranı yüzde 40 seviyelerindeyken otomotiv sektöründe ise bu oran yüzde 20.6 milyar dolarlık gayrimenkul ihracatımız ile 24 milyar dolarlık otomotiv ihracatına eşdeğer ihracat geliri oluşturuyoruz. Yabancı yatırımcı teşvikleri ve vatandaşlık limitinin düşürülmesi ile ivme kazanan yabancıya konut satışının ülke ekonomimize katkısı çok değerli. 2019 yılında yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz” dedi.

2020 YILI İÇİN KONUT İHRACATI HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR

Yabancıya konut satışında 2018 yılının rekorlarla geride bırakıldığına değinen Bayram Tekçe, “2018, yabancıya konut satışında verimli bir yıl oldu. 6 milyar dolar seviyelerine ulaşan bu hacmin her sene düzenli olarak artmasını ve 4 yıl içerisinde 20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Vatandaşlık alt limitinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 20 bin adetlik, yani 5 milyar dolarlık daha ek potansiyel oluştu. Vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştıracak düzenlemelerle bu potansiyelin artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

74 farklı ülke vatandaşına Türkiye’de konut satışı gerçekleştirdiklerini belirten Tekçe, “Türkiye yabancıya konut satışında dünyada rakipsiz değil. Bu alanda yoğun bir rekabet var. Biz Türkiye’nin yabancılar için cazibe merkezi haline gelmesi için etkin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEN KONUT ALAN İRANLILARIN ORANI YÜZDE 360 ARTTI

Dünyada yabancıya konut satışında ülkeler arasında rekabet kızışırken Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi her geçen gün artıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en çok konut satın alan yabancıların başında Iraklılar geliyor. 2018 yılında Irak vatandaşlarına satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 115 artarak 8 bin 205’e ulaştı. Yabancıya satılan konutlarda en büyük artış İranlılarda yaşandı. 2018 yılında 3 bin 652 konut satın alan İranlılar, bir önceki yıla göre yüzde 360 artış gösterdi. Türkiye’yi tercih eden diğer yatırımcılardan olan Almanların 2018 yılında satın aldıkları konut sayısı yüzde 141 artarken, İsveçlilerde bu artış oranı yüzde 78, Ruslarda ise yüzde 72 oldu.