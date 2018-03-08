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Konut fiyatlarıyla ilgili önemli uyarı!

AA
08.03.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

ANTALYA Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, demir fiyatlarındaki artış ve hafriyat maliyetlerinin artması nedeniyle konut fiyatlarının düşmeyeceğini, aksine daha da yükseleceğini kaydetti.

Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, 2018 yılında inşaat sektörü ve konut satışlarında ki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Karataş, demir fiyatlarındaki önlenemez yükselişi ve hafriyat maliyetlerinde artışın konut fiyatlarına olumsuz yansıyacağını kaydetti. Haziran ayı itibarıyla her bağımsız bölüme bir otopark zorunluluğunun yanı sıra KDV oranları, tapu harcı, altyapı bedellerinin yükselmesi ve kredi faizleri dikkate alındığında Türkiye’de konut fiyatlarının düşmesinin mümkün olmadığını kaydeden Başkan Karataş, "Hatta daha da artacak" dedi

Bu şartlar altında müteahhitlik mesleğinin artık tercih edilmeyeceğini, müteahhit sayısının düşeceğine de işaret eden Deniz Karataş, bu durumun da fiyatları yukarı çekeceğini söyledi. Konut stokları eridikçe yerine koymanın asla eski maliyetlerle mümkün gözükmediğini ifade eden Karataş, "Ayrıca deprem ülkesi olmamız nedeniyle yapılar, daha özellikli ve koruyucu unsurları içinde bulundurmak durumunda. Tüm bunlar yeni yılın ilk yarısından sonra fiyatlara yansıyacak gelişmelerdir. Konut ve inşaat sektörünün ekonomideki lokomotif görevini sürdürebilmesi için gerek yerel gerekse de devlet politikalarıyla desteklenmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Etiketler: konut fiyatları , demir fiyatları
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