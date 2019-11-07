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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.11.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı

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Konut alan KDV indiriminde haklı çıktı

Konut alımındaki KDV belirsizliğine ilişkin olarak İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi emsal olacak karara imza attı. Müteahhitlerin alıcıdan aldığı KDV'yi yatırmaması nedeniyle para iadeleri gerçekleşecek.

Ekonomiyi canlandırmak, inşaat sektörüne destek olmak ve konutları ucuzlatarak daha çok kişinin ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla 8 Eylül 2016’da bir düzenleme yapılmıştı. Buna göre; net alanı 150 metrekare ve üstü konutlar ile arsa metrekare fiyatı 1000 lira ve üzeri olan konutların teslimlerinde (satışında) Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Yani KDV’den kaynaklı yüzde 10’luk indirim imkanı oluşmuştu.

YÜZDE 10'LUK KDV FARKI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, KDV indirim kararı, 8 Eylül 2016 ile 31 Mart 2017 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihler arasında yapılan teslimlerde, devirlerde geçerliydi. Ancak yüzde 18 KDV oranı baz alınarak satılan konutlarda henüz dairesi teslim edilmeyenler için aradaki yüzde 10’luk KDV indiriminin inşaat şirketine mi yoksa konut alıcısına mı ait olacağının belirsizliği vardı. Bazı inşaat şirketleri, kendilerine ait olduğunu iddia ettiği fark KDV’yi konut alıcısına iade etmemişti.

10 YIL İÇİNDE DAVA AÇMA HAKKI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 26 Eylül 2019 tarihinde bu konudaki belirsizliği ortadan kaldıran emsal bir karara imza attı. Mahkeme, inşaat şirketinin KDV’yi son kullanıcıdan alıp Maliye’ye ödemesi gereken bir aracı olduğunu, Maliye’ye bu yüzde 10 farkı ödemediğine göre de sebepsiz zenginleştiğini belirtip aradaki yüzde 10 farkın inşaat şirketine değil tüketiciye ait olduğunu belirterek inşaat şirketinin bu yüzde 10 farkı iade etmesi gerektiğine hükmetti. Bu şekilde ev alanlar, ev tesliminden itibaren 10 yıl içinde dava açabilir. Ayrıca aradaki farkın alınabildiğini öğrenenler de 2 yıl içinde dava açma hakkına sahip.

ÖRNEK OLAY VE VERGİ FARKI

Davaya konu örnek olayda davacı, bir inşaat projesinden 2 konut aldı. Her iki konut için de 92 bin 462 lira olan KDV ile birlikte 606 bin 136 lirayı konut tesliminden önce firmaya ödedi. Ancak KDV indirimi sonrası firmanın KDV hariç tutarı 510 bin 625 liradan, 557 bin 906 liraya çıkardığı yüzde 8 KDV ile konutların satış bedelini 602 bin 538 lira olarak fatura ettiği yani yüzde 10’luk indirimi (47 bin 280 lirayı) alıcıya yansıtmadığı ve bu tutarı da Maliye’ye ödemediği tespit edildi. Bu nedenle konut alıp dava açan vatandaş mahkeme tarafından haklı bulundu.

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