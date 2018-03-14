Konut alacaklar kredi çekmeden önce dikkat! Aradaki fark...

EV almak herkesin hayali. Peki konut kredileri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da alacağınız ev için hangi bankaya ne kadar faiz ödersiniz?

Ev almak için ne kadarlık konut kredisi çekmeniz gerekiyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Lider emlak portalı Hürriyet Emlak verilerine göre İstanbul’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 9 arttı. Ocak 2017’de metrekare ortalama fiyat 4 bin 491 TL iken, Ocak 2018’de 4 bin 892 TL oldu. Yani İstanbul ortalaması için 100 metrekarelik evin yaklaşık 500 bin lira olacağını varsayabiliriz. İstanbul konut kredisi kullanmadan önce yasa gereği 500 bin liralık ev için öncelikle yüzde 20 peşinat ödemeniz şart. Kalan 400 bin lira için 10 yıl yani 120 ay vadeli konut kredisi maliyetini bankaların kendi internet sitesinde yer alan kredi hesaplama bölümlerinden tek tek hesapladık. İşte faiz, aylık ödeme ve toplam geri ödemeleriniz banka banka şöyle:

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