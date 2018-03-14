Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Konut alacaklar kredi çekmeden önce dikkat! Aradaki fark...

Konut alacaklar kredi çekmeden önce dikkat! Aradaki fark...

Şebnem TURHAN
14.03.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

İstanbul’da ev almak istiyorsunuz ama banka banka konut kredisi faizini araştıramadınız. Hürriyet Emlak’ın hesapladığı ortalama metrekare fiyatlarına göre İstanbul’da 500 bin liralık daire için ne kadar faiz ödeyeceksiniz? Toplam geri ödemeniz ne kadar olacak?

 

EV almak herkesin hayali. Peki konut kredileri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da alacağınız ev için hangi bankaya ne kadar faiz ödersiniz? Konut alacaklar kredi çekmeden önce dikkat Aradaki fark...
Ev almak için ne kadarlık konut kredisi çekmeniz gerekiyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Lider emlak portalı Hürriyet Emlak verilerine göre İstanbul’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 9 arttı. Ocak 2017’de metrekare ortalama fiyat 4 bin 491 TL iken, Ocak 2018’de 4 bin 892 TL oldu. Yani İstanbul ortalaması için 100 metrekarelik evin yaklaşık 500 bin lira olacağını varsayabiliriz. İstanbul konut kredisi kullanmadan önce yasa gereği 500 bin liralık ev için öncelikle yüzde 20 peşinat ödemeniz şart. Kalan 400 bin lira için 10 yıl yani 120 ay vadeli konut kredisi maliyetini bankaların kendi internet sitesinde yer alan kredi hesaplama bölümlerinden tek tek hesapladık. İşte faiz, aylık ödeme ve toplam geri ödemeleriniz banka banka şöyle:

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: konut kredi faizi , Bankalar , gazetehaberi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri