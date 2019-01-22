Kontrol memurunu koyun bekçisi yapan borsaya 250 bin liralık mobbing cezası
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Ticaret Borsası’nda görevli bir memurun açtığı mobbing davasında, Kazım Ö. isimli memura 250 bin TL’lik manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, memurun 7 yıl boyunca ağır bir psikolojik tacize maruz kaldığı kaydedildi. Dava dosyasına göre, kontrol memuru olarak Eminönü’ndeki merkez binada görev yapan Ö., Tuzla’da görevlendirildi. Canlı hayvan şubesinde koyun bekçiliği yapan Ö. halen kapı görevlisi olarak çalışıyor.
KAZIM Ö. 27 Ocak 2003 yılında İstanbul Ticaret Borsası’nda (İSTİB) sözleşmeli personel olarak işe başladı. Kazım Ö. 2007 yılında ise kontrol memuru olarak İSTİB’in Eminönü’ndeki merkez binasında çalışmaya başladı. Ö. ile çalıştığı kurumu arasındaki sancılı süreç ise Ağustos 2010’da yaşanmaya başladı. Anılan dönem, kurum amirlerinden bazıları ile ilgili savcılık bir soruşturma yürüttü. Ö. de anılan soruşturma kapsamında, şüphelilere ilişkin ifade verdi. Anılan ifade sonrası Ö. için de zorlu bir süreç başlamış oldu. Ö., ifadesini verdiği gün kuruma geldiğinde güvenlik görevlileri binaya girişte üst araması yaptı, çalışma masası izni olmadan arandı.
GÜNDE 8 SAATİ YOLDA GEÇİYOR
Çalışma koşulları giderek zorlaşan Ö. daha sonra İSTİB’in Tuzla’da bulunan canlı hayvan ve et şubesinde görevlendirildi. Bahçelievler’de oturan Ö., her sabah işe gitmek için saat 05.00’te kalkmaya başladı. Gidiş gelişte toplam 8 ayrı araç değiştiren Kazım Ö.’nün kimi zaman günde 7-8 saati yolda geçiyor.
KOYUN BEKÇİLİĞİ YAPTI
Halen de Tuzla’da kapıda görev yapan Ö., iki yıl önce 400 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul 4. İdare Mahkemesinde açılan davada, Ö., İstanbul Tıp Fakültesinde aldığı ve mobbinge maruz kaldığını gösteren raporu da mahkemeye sundu. Ö. adına mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Tuzla’da koyun bekçiliği yaptığını, zaman zaman kendisine temizlik yaptırıldığı kaydedildi. Dava dilekçesinde Ö.’nün yaşadığı sıkıntılar nedeni ile intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi.
AMİRLERİNE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLER SÖYLEDİ
İSTİB adına mahkemeye sunulan savunmada ise özetle “Davalı, çalıştığı kurum hakkında haksız şikâyetlerde bulundu. Amirlerine karşı küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulundu. Talep edilen tazminat tutarı fahiş” denildi.
İNSAN HAYSİYETİNİ KIRICI SONUÇLARI VAR
Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, davalı borsanın, Kazım Ö.’ye 250 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargılama masraflarını da davalı borsa üzerinde bırakan mahkeme kararında özetle şöyle denildi: “Davalı, ekonomik olarak zor durumda bırakılmak için ikramiye ve yol ücreti ödenmedi. Aşağılanan yalnızlaştırılan davacı eşi ile de sıkıntı yaşadı; intihara kalkıştı. Davacıya çok sayıda disiplin cezası verilmesi idareyi haklı kılmaz. Aksine, bakılan davanın konusunu oluşturan mobbing uygulamasına veri teşkil eder. Davacı 7 yıl süreyle ağır bir psikolojik tacize maruz kaldı. Psikolojik durumu bozulan davacının manevi zararının karşılanması ve insan haysiyetini kırıcı ağır sonuçları olan iş yerinde psikolojik taciz gibi tasarrufların etkin bir şekilde cezalandırılmadı amacıyla 250 bin TL’nin, davalı idare tarafından davacıya ödenmesi benimsenmiştir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle