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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Özgür ALTUNCU
05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kontrol bizde

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Kontrol bizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özellikle yatırım, üretim, ihracat, istihdam konularında hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde duruyoruz. Kur üzerinden ülkemizi çökertme hesapları devam ediyor olmakla birlikte artık kontrol bizim elimizdedir. Asla yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkenin çözüm bekleyen hangi meselesi varsa, bunun çaresi Cumhurbaşkanı olarak yine şahsımın sorumluluğunda olan yönetimdir” diyerek ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Son dönemlerdeki kur hareketlerine de değinen Erdoğan, “Kur üzerinden ülkemizi çökertme hesapları devem ediyor olmakla birlikte, artık kontrol bizim elimizdedir. Geçen yılın Ağustos ayında yaşananların tekrarlanmamasını sağlayacağız. Küçük inişler, çıkışlar elbette olacaktır. Ama asla yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz” dedi.

HEPSİNE AÇIĞIZ

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle yatırım ve üretim konularında hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde duruyoruz. Küresel yatırım, yerli yatırım. Hepsine açığız. Hepsine destek vermeye hazır olduğumuzu, bakanlarım aynı şekilde destek vermeye hazırlar. Milletimizin ülkemizin istikrarı ve güvenliği için son dönemde gerçekten çok büyük bedeller ödedi. Bize düşen, ekonomiyi yeniden yükselişe geçirerek milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmektir.

Enflasyonda tüketici fiyatlarında düşüş eğilimi malum sürüyor. Üreteci fiyatlarını da dizginlemeye başladık. Çarşıdaki, pazardaki, mutfaktaki sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bunların çözümünü önceliklerimizin en başına aldık. Milletimizin seçim değil, geçim derdinde olduğunun şuuruyla gece gündüz çalışıyoruz.

İSTİHDAM VURGUSU

İhracatta 36 milyar dolarla geldik 17 yıl önce. Şimdi 170 milyar dolar sınırındayız. İnşallah mayıs ayıyla birlikte bu sınırın üzerine çıkmış olacağız. İstihdamda ilk üç ayda yavaş seyreden yükselişin, nisan ayıyla birlikte adeta patlama yaptığı anlaşılıyor. İş dünyamızla 2.5 milyonluk istihdam konusunda anlaştık. Biz gereken teşvikleri, destekleri sağlıyoruz. İşverenlerimizin de biraz fedakarlık yapmasıyla, istihdamdaki kayıpları tamamen kapatıp, 30 milyon hedefine doğru ilerleyeceğimize inanıyorum.

MÜSİAD olarak bizim üye sayımız ne kadar? 11 bin üyemiz olduğunu göre. En az her üyesi, 2 veya 3 tane istihdam yapması lazım, en az! Sizin de birilerine örnek olmanız lazım. Onun için en az 2-3 tane işsizi istihdam sahibi yapın...”

YATIRIMCIYI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA ÇAĞIRIYORUM

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nde (MÜSİAD) konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcıları cesaretlendirmek için de çalıştıklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımcılarımızı cesaretle hareket etmeye, ellerini taşın altına koymaya çağırıyorum. En büyük karlı iş fırsatlarının bu tür dönemlerde ortaya çıktıklarının unutulmamasını rica ediyorum. İthalatımızdaki düşüş, ve ihracatımızdaki düzenli yükseliş, ülkemizde üretimin cazibesinin arttığına işaret ediyor. Bu durum inşallah tüm kapasite kullanım oranlarının yükselmesine hem de yeni yatırım imkanlarının hızlanmasına da yol açacaktır. Bu alandaki çalışmalar her geçen gün önem kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu ve genel merkez binası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da açılış töreninde yer aldı.

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KAAN: MÜSİAD BİR MARATON KOŞUCUSUDUR

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın artık, yatırım-ticaret-üretim ekseninde hem kendi sermayesini hem de üyelerinin sermaye güçlerini geliştirerek ve milli serveti çoğaltarak büyümeyi hedeflediğini söyledi. Kaan, 25. Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, ”Bizler, maraton koşucusuyuz. Kısa mesafeler bize göre değil. Maraton koşmak bir dayanıklılık imtihanıdır. Fiziksel gücün yanında, sağlam bir irade, yolu göze alan bir cesaret, kendi varlığının gücüne inanmak ve sabır gerektirir. Maraton koşmak anlık bir güç gösterisi değil bir meydan okumadır. MÜSİAD, bugüne değil, yarına meydan okuyan bir gelenektir” dedi. Geçen yıl yaşanan kur dalgalanmasına değinen Kaan, “10 Ağustos’u hatırlıyoruz. Ekonomimize, sosyal birliğimize nasıl saldırılar gerçekleşti, gördük. Malumunuz ekonomik güç, günümüz dünyasında masaya sunulan en önemli koz. Yeni dönemde MÜSİAD, bu kozu kendi memleketi ve devleti lehine çalıştırmak için elinden geleni yapmaya hazırdır, yapacaktır da” diye konuştu.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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