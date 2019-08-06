Kontratlı telefon alanlar dikkat! Kapatılabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKontratlı telefon alanlar dikkat! Kapatılabilir
GeriEkonomi Kontratlı telefon alanlar dikkat! Kapatılabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
06.08.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Kontratlı telefon alanlar dikkat! Kapatılabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kontratlı telefon alanlar dikkat! Kapatılabilir

GSM hattı üzerinden alınan cep telefonları borcu bitmeden satılırsa kısa bir süre sonra kullanılamayacak duruma geliyor. E-devlet üzerinden bozdurma telefonları anlayabilecek bir sistemin oluşması bekleniyor.

Bazı vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GSM operatörlerinden taksitle aldığı ve ambalajlarını bile açmadan daha ucuz fiyata sattıkları cep telefonları, borcu bitmeden ikinci kişilere satılamayacak. Telefoncular da bu tarz cihazların alınmaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde kısa süre içerisinde kullanıma kapatıldığını bildirdi. 

'Bozdurma' denilen bu tür telefonların satışları yasaklanmasına rağmen hala piyasada sıfır cep telefonu olarak satılıyordu. Nakit ihtiyaçlarını gidermek için taksitle aldığı yüksek fiyatlı cep telefonlarını piyasa değerinden daha ucuz fiyatlara satanlara satan vatandaşlara kötü haber geldi. Böyle telefonların birkaç ay sonra kapanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, bunları anlayabilmek için henüz bir sistem daha oluşturmadığı, ama yakın zamanda e-Devlet üzerinden bozdurma telefonları anlayabilecek bir sistemin oluşmasının beklendiği kaydedildi. Böylece piyasada oluşan dolandırıcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. 

BORCU ÖDENMEYEN TELEFONLAR KAPANIYOR

Uzun yıllardır Eskişehir’de telefon sektöründe çalışan Mesut Şen, operatör üzerinden alınan taahhütlü telefonların piyasada sıfır diye vatandaşlara satıldığını belirtti. Şen, "Bozdurmalardaki borç ödenmeme durumunda kapanma olayı 20 Temmuz tarihinde başladı. Bu tarihten itibaren hat üzerinden alınan telefonlar, beşinci ve altıncı ayda borcu ödenmediği takdirde kapanacak. Bu bir bakıma iyi oldu. İnsanlar paraya sıkıştıklarında bu tarz operatörlerden cihaz alıp telefonculara gelip telefonları bozduruyorlardı. Bir şekilde çıkmaza giriyorlardı. Piyasada da sahte faturalı cihaz dönüyordu. İnsanlar bu cihazları bizlerden alıp götürüp fatura düzenleyerek sıfır diye insanlara satıyorlardı. Hatta Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerden gelip bizden telefon alıp satarlardı. Biz müşterinin getirdiği fatura ile teslim ediyorduk, ama onlar kendi fatura düzenliyorlardı ve tekrar piyasaya sürüyorlardı. İnsanları bunu anlama şansı yok, dikkatli olmaları lazım" dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDE BOZDURMA TELEFONLARLA İLGİLİ BİR SİSTEM OLUŞTURACAK

Yakın zamanda e-Devlet üzerinde hat üzerinde alınmış olan cihazları anlayabilecek bir sistem geliştireceğini anlatan Şen, “e-Devlet üzerinde bununla ilgili bir sistem oluşturacakmış. Oradan sorgulayıp anlayabilecekmiş ki biz de aynı şeyi yapacağız. Şimdi biz 20 Temmuz’dan sonra alınan tüm cihazları sorguluyoruz; hat üzerinden alınmışsa ikinci el de olsa almayacağız. e-Devlet üzerinde o sistem oluşturursa hem bizim için ve hem müşteriler için çok kolay olacak” ifadelerini kullandı.

Mesut Şen, 20 Temmuz’dan sonra operatörden alınmış olan cihazları almadıklarını da anlatarak “Biz hat üzerinden alınmış telefonları faturasından biliyoruz ve öyle telefonları almıyoruz. Faturalarda temlik ibaresi vardır. Böyle telefonları alıp satmıyoruz" ifadelerle anlattı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFON ALIRKEN FİYATA DİKKAT ETMESİ LAZIM

Bozdurma telefonları vatandaşların fiyatından anlayabileceğini vurgulayan Mesut Şen, “İnternette çok fazla var bu olay. Fiyatı 2 bin lira olan bir cihazsa piyasaya gezdiğinde 100 lira kadar fiyatı artar ve 2 bin 100 lira ya 2 bin 150 lira gibi bir fiyatı olur. Vatandaş internete giriyor en düşük piyasada 2 bin lira olan bir cihaz internette bin 650 lira bin 700 lirada alıyor. Böyle fiyatları gördüğünüzde bunda emin olun ki bir şey vardır o cihazda. Sonuçta 2 bin lira olan bir cihazı biz bin 600 liraya alamıyoruz. Bizim cep telefondaki kar oranımız yüz 5 ile yüzde 7 arasındadır. Yani 2 bin liranın yüzde 5’i de 100 lira para yapar. Yüzde 7 olsa 150 lira yapar. Müşteriler daha ucuz buldukları cep telefonlarında bir şeyler var olduğunu anlasınlar yani. Ondan başka türlü anlayamazlar, çünkü e-Devlette çıkacak sistem daha oluşmadı. O sistem eğer tam anlamıyla oluştursa sistem üzerinden bakabilirler” ifadelerini kullandı.

“BU OLAY VATANDAŞLARI BÜYÜK MARKETLERE YÖNLENDİRDİ”

Bozdurma olayının yasaklanmasının vatandaşlar için iyi bir şey olduğunu söyleyen Şen şunları belirtti:

“Esnaf olarak bizi de biraz etkiledi. Çünkü biz art niyetli çalışan bir esnaf değiliz. O tarz cihazı alıp satmayacağız. Bizi çok etkileyen şey, bu tarz olaylar olduğu için vatandaşlar büyük marketlere gitti. Büyük marketlerde bu tarz olaylar olmayacağını düşünüyorlar, onun için düzgün çalışan esnafların işini de etkiliyor. Ama bir taraftan müşteri açısından bakarsak daha iyi oldu. Çünkü daha çok dar boğaza girmeyecekler. Mesela; bizde 2 bin lira bedeli olan bir cihazı insanlar operatör üzerinden taksitle aldığında 2 bin 700, 2 bin 800 alırlar 700 ya da 800 oradan bir vade farkı zaten oluyor. Bir de sıfır olarak satamadığı için 2 bin lirada aldığı bir cihazı bize ortalama bin 600-bin 650 liraya satıyorlar. Onların nakit paraya ihtiyacı olduğu için böyle yaparlar, ama dediğim gibi dar bir boğaza giriyorlar sonra o durumdan çıkmaları zor olur. Art niyetli olanlar, ya da yeniden fatura düzeltip sıfır olarak satanlar için kötü oldu, ama temiz ve saf niyetli çalışan esnaf ve vatandaşlar için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye ortalamasının üstüne çıktı! Ne Antalya, ne İzmir... Oraya akın ettiler
Askere gidecekler dikkat! Büyük avantajları kaçırmayın
Uber’den ‘XL’ telafisi istiyorlar
İstanbul'da yatırımlık ucuz evler! 155 bin liraya satılıyor