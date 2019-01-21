Konkordatodan geri dönüş
Ekonomide ağustosta yaşananların ardından gündeme gelen konkordatodan şirketler çıkış yapıyor. 7 bankanın bir araya gelerek oluşturduğu yapılandırma heyeti konkordato ilan eden firmaları inceledi ve borçları yapılandırılan 22 şirket artık konkordato sürecinden çıktı.
GEÇEN yıl ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanma ile gündeme gelen konkordato ilan eden şirketlerden bir kısmının konkordatodan çıktığı belirtildi. Yedi büyük bankanın işbirliği ve firmaların iyi niyetli adımlarıyla 100 kadar firmanın borçlarının yapılandırıldığı, 22 şirketin konkordatodan çıktığı kaydedildi. Bankalar Birliği’nin oluşturduğu heyetin günde ortalama 5-6 şirket ile özel yapılandırma görüşmesi yaptığı belirtilirken, bir kaç ay içinde 300 kadar firma ile görüşüleceği ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde özellikle bankaların ve reel sektörün yanında olacaklarını belirterek, “Sürecin pozitif kazanımlarını tüm paydaşlar hissedecek” demişti. Edinilen bilgiye göre 2018’in son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattı. Firmaların mali durumları analiz edildi; borçlarını ödeme niyetinde olup, borçları yapılandırıldığında ticari faaliyetine devam edebilecek olan firmalar tespit edildi. Bankalara olan kredi borçları yapılandırılan 100 kadar firmadan 22’si konkordatodan çıktı. Konkordatolardan çıkışların piyasalara destek sağladığını ifade eden konunun uzmanları, kalan firmaların da yakın zamanda konkordatodan çıkmasını bekliyor.
Konkordatolu firmaların banka kredilerinin yapılandırılması çalışmalarına hız kazandırmak için 7 büyük banka Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde bir araya geldi. Her bankanın firmalarla ayrı ayrı görüşmesi yerine, bankaların yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturularak görüşmelerin yürütülmesinin süreci hızlandıracağı değerlendirildi. Heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşülmesi, bankaların ve borçlu firmanın müzakere etmesi, borcunu ödeme niyetindeki firmalara uygun çözümlerle kredi yapılandırılması, mali durumu uygun olmayan ve süreci suistimal eden firmaların ise ayıklanması kararlaştırıldı. Devam eden görüşmeler sonrasında konkordatodan çıkan firma sayısında önemli artış olması bekleniyor.
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