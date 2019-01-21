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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Konkordatodan geri dönüş

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Konkordatodan geri dönüş

Ekonomide ağustosta yaşananların ardından gündeme gelen konkordatodan şirketler çıkış yapıyor. 7 bankanın bir araya gelerek oluşturduğu yapılandırma heyeti konkordato ilan eden firmaları inceledi ve borçları yapılandırılan 22 şirket artık konkordato sürecinden çıktı.

GEÇEN yıl ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanma ile gündeme gelen konkordato ilan eden şirketlerden bir kısmının konkordatodan çıktığı belirtildi. Yedi büyük bankanın işbirliği ve firmaların iyi niyetli adımlarıyla 100 kadar firmanın borçlarının yapılandırıldığı, 22 şirketin konkordatodan çıktığı kaydedildi. Bankalar Birliği’nin oluşturduğu heyetin günde ortalama 5-6 şirket ile özel yapılandırma görüşmesi yaptığı belirtilirken, bir kaç ay içinde 300 kadar firma ile görüşüleceği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinde özellikle bankaların ve reel sektörün yanında olacaklarını belirterek, “Sürecin pozitif kazanımlarını tüm paydaşlar hissedecek” demişti. Edinilen bilgiye göre 2018’in son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattı. Firmaların mali durumları analiz edildi; borçlarını ödeme niyetinde olup, borçları yapılandırıldığında ticari faaliyetine devam edebilecek olan firmalar tespit edildi. Bankalara olan kredi borçları yapılandırılan 100 kadar firmadan 22’si konkordatodan çıktı. Konkordatolardan çıkışların piyasalara destek sağladığını ifade eden konunun uzmanları, kalan firmaların da yakın zamanda konkordatodan çıkmasını bekliyor.

Konkordatolu firmaların banka kredilerinin yapılandırılması çalışmalarına hız kazandırmak için 7 büyük banka Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde bir araya geldi. Her bankanın firmalarla ayrı ayrı görüşmesi yerine, bankaların yetkili temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturularak görüşmelerin yürütülmesinin süreci hızlandıracağı değerlendirildi. Heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşülmesi, bankaların ve borçlu firmanın müzakere etmesi, borcunu ödeme niyetindeki firmalara uygun çözümlerle kredi yapılandırılması, mali durumu uygun olmayan ve süreci suistimal eden firmaların ise ayıklanması kararlaştırıldı. Devam eden görüşmeler sonrasında konkordatodan çıkan firma sayısında önemli artış olması bekleniyor.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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