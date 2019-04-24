Konkordatodan çıkış hızlandı!
Kur dalgalanmasının etkisiyle firmaların zor durumdan çıkmak için başvurduğu konkordatoda ibre tersine döndü. Ekim ayından itibaren başlayan konkordato ilanlarında çıkış başladı. Yılın ilk üç ayında 787 firmanın 8 milyar liralık kredi paketi konkordatodan kurtuldu.
Geçen yıl ekonomide yaşanan dalgalanmanın etkisiyle şirketlerin başvurduğu konkordatoda ibre tersine döndü. 787 firma ve 8 milyar liralık kredi paketi konkordatodan çıktı. Ağustos ayında yaşanan dalgalanmanın etkisiyle şirketler ekim ayından itibaren konkordato ilan etmeye başlamışlardı. Ekim ayında 457, kasım ayında 483 ve aralık ayında da 326 konkordato başvurusu yapılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren ise müracaatlarda gerileme yaşandı. Ocak ayında 167 firma konkordato başvurusu yaparken, şubattaki başvuru sayısı 165, mart ayında 97 oldu. 12 Nisan 2019 tarihi itibariyle ise 40 oldu. Bu yılın ilk 3 ayındaki yeni konkordato müracaatları, 2018 yılının son üç ayındaki müracaat sayısının üçte birine indi.
BANKA SAYISI ARTTI
2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmıştı. 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan “konkordato heyeti” kurulmuş ve konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından her gün 5-6 firmayla müzakere yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Şubat ayı itibarıyla 7 büyük bankaya ilave olarak diğer bankaların da müzakerelere katılmaya başladığı belirtildi. Heyet, bugüne kadar yüzlerce firmayla görüşerek müzakereler yaptı. Bu süreç sonunda yüzlerce firmayla anlaşma sağlandı, kredileri mali durumlarına uygun biçimde yapılandırıldı. Sektör temsilcileri, bankaların kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara bakış açısının son dönemde değişim gösterdiğini belirterek, sorun yaşayan firmalara artık bankalarca çözüm önerileri getirildiğini kaydetti. Bankaların yaklaşımında görülen değişiklik sayesinde, hem yeni konkordato müracaatlarının düşüş gösterdiği, hem de konkordatodan çıkışların hızlandığı belirtiliyor.
15 MİLYARLIK PAKET
Heyet görüşmeleri sayesinde tüm banka borçlarını tek seferde, mali durumlarına uygun olarak yapılandıran firmalar, piyasa alacaklılarıyla da anlaşmaya vararak konkordatodan çıkmaya başladı. Konkordato sürecinden çıkan firma sayısı 787’e ulaştı. Bu firmaların bankalara olan 8 milyar liralık kredi borcu konkordato kapsamından çıkmış oldu. Konkordatodan çıkanlar arasında Nuhoğlu İnşaat A.Ş., Ömür Çelik A.Ş., ABC Uluslararası Transport A.Ş., CW Enerji Mühendislik A.Ş., Günaydınlar Lojistik Ltd. Şti, Gilan Mücevherat A.Ş., Taha Kargo Dış Ticaret A.Ş., Delta Makine Yapım Sanayi A.Ş. gibi şirketler de bulunuyor. Sektör temsilcilerince, kredi yapılandırma çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiği, önümüzdeki birkaç ay içerisinde konkordatodan çıkan firma sayısının bini aşacağı ve yaklaşık 15 milyar liralık kredi paketinin konkordato kapsamından çıkacağı ifade ediliyor.
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