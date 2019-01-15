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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Konkordato ticari ahlakı bozuyor’

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‘Konkordato ticari ahlakı bozuyor’

GEÇEN yılı 10.5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin ikinci büyük tedarikçisi olan Türk tekstil ve hammaddeleri sektörü, 2019 yılı için hedef büyüttü.

2019 yılında çift haneli bir büyüme rakamına ulaşmak istediklerini kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, geleneksel pazarların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Afrika’ya özel önem vereceklerini söyledi. Öksüz, “Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 2019 yılında yüzde 10’luk bir ihracat artışı rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 

İPLİĞE EK VERGİ

Serbest Ticaret Anlaşmaları konusunda çağrıda bulunana Öksüz, bir süredir gündemde olan Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde önemli rakipleri konumundaki Pakistan gibi ülkelerle yapılması planlanan Serbest Ticaret Anlaşmalarında tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin taviz verilecek sektörler listesinden çıkartılarak korunması gerektiğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Öksüz, “Ülkemizde iplik üretim kapasitesi oldukça yüksek olmasına rağmen pamuk ve suni sentetik iplik ithalatı artıyor, fabrikalar kapanıyor ve işsizlik artıyor. Hemen her üründe ek vergi olmasına karşın pamuk ipliğinde yok. Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden çok ucuz fiyatlarla pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplikler giriyor. Biz ay sonuna kadar bu ürünlerde bir ek verginin çıkmasını bekliyoruz. Yüzde 15-20 civarında bir ek vergi getirilebilir” diye konuştu.

ESKİDEN UTANIRLARDI

Son dönemlerde artan ve tartışmalara neden olan ‘konkordato’ ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Konkordato ticari ahlakı bozdu. Eskiden bu sürece giren şirket utanırdı. Şimdi ise dik gezebiliyorlar. ‘Ödeme yapmıyorum kimseye’ diyor. Ancak ödeme yapmayınca para alması gereken şirketler de borçlarını ödeyemiyor. Süreç zorlaşıyor. Bizim sektörümüzde konkordato ilan eden şirketler oluyor. Bir düzen olması şart.”

 

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