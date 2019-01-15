‘Konkordato ticari ahlakı bozuyor’
GEÇEN yılı 10.5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin ikinci büyük tedarikçisi olan Türk tekstil ve hammaddeleri sektörü, 2019 yılı için hedef büyüttü.
2019 yılında çift haneli bir büyüme rakamına ulaşmak istediklerini kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, geleneksel pazarların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu Asya ve Afrika’ya özel önem vereceklerini söyledi. Öksüz, “Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 2019 yılında yüzde 10’luk bir ihracat artışı rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
İPLİĞE EK VERGİ
Serbest Ticaret Anlaşmaları konusunda çağrıda bulunana Öksüz, bir süredir gündemde olan Türkiye’nin tekstil ve hazırgiyim sektörlerinde önemli rakipleri konumundaki Pakistan gibi ülkelerle yapılması planlanan Serbest Ticaret Anlaşmalarında tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin taviz verilecek sektörler listesinden çıkartılarak korunması gerektiğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Öksüz, “Ülkemizde iplik üretim kapasitesi oldukça yüksek olmasına rağmen pamuk ve suni sentetik iplik ithalatı artıyor, fabrikalar kapanıyor ve işsizlik artıyor. Hemen her üründe ek vergi olmasına karşın pamuk ipliğinde yok. Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden çok ucuz fiyatlarla pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplikler giriyor. Biz ay sonuna kadar bu ürünlerde bir ek verginin çıkmasını bekliyoruz. Yüzde 15-20 civarında bir ek vergi getirilebilir” diye konuştu.
ESKİDEN UTANIRLARDI
Son dönemlerde artan ve tartışmalara neden olan ‘konkordato’ ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Konkordato ticari ahlakı bozdu. Eskiden bu sürece giren şirket utanırdı. Şimdi ise dik gezebiliyorlar. ‘Ödeme yapmıyorum kimseye’ diyor. Ancak ödeme yapmayınca para alması gereken şirketler de borçlarını ödeyemiyor. Süreç zorlaşıyor. Bizim sektörümüzde konkordato ilan eden şirketler oluyor. Bir düzen olması şart.”
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