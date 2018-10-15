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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
15.10.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

"Konkordato fırsatçıları var"

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"Konkordato fırsatçıları var"

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, ekonomideki sıkıntıları bahane edip mali yükümlülüklerinden kaçmak için ihtiyacı olmadığı halde konkordato ilan ederek “fırsatçılık” yapan firmalar hakkında gereğinin yapılacağını bildirdi.

Konkordato ilanlarının kısa sürede olağan dışı boyutlara ulaşmasının gerçek durumu yansıtmadığını savunan Aydın şu değerlendirmeleri yaptı: “Piyasaların işleyişini bozan fırsatçı firmalar var. İhtiyacı olmadığı halde sırf ödemelerinden kurtulmak için bu yola başvuruyorlar, piyasayı bozarak sağlam firmaları da zora düşürüyorlar. Bildiğiniz gibi konkordato uygulamasını, borçlarını ödeme güçlüğü içine düşen ve varlıkları borçlarını kolaylıkla karşılayabilecek durumda olan şirketlerin iflas etmelerini önlemek amacıyla 12 yıl aradan sonra yeniden ticaret hayatımıza dahil ettik. Ancak görüyoruz ki hükümetimizin reel sektörün sıhhati için başlattığı bu uygulamayı istismar eden kötü niyetli firmalar var. Konkordato ilanları, uygulamanın amacının dışına çıkmaya başladı. Mali yükümlülüklerinden kaçınan kötü niyetli bazı firmalar sahte konkordato furyası başlatmış bulunuyor. Ekonomideki sıkıntıları bahane eden bazı firmalar, ödemelerinden, mali yükümlülüklerinden kurtulmak için bu uygulamayı kötüye kullanıyor, ihtiyacı olmadığı halde konkordato ilanı yoluna gidiyor. Bazı avukatlık bürolarının firmalarla 150-200 bin lira karşılığında anlaşıp adeta anahtar teslimi konkordato kararı aldırdıkları söyleniyor. Bu konular incelenecektir. Konkordato uygulamasının istismar edilmesine müsaade edilemez. Bu ucuz yola başvuran fırsatçılar, konkordato ilanı sayısını şişirerek ekonomide kriz var algısı oluşturmaya çalışıyor. Oysa gerçekte mali olarak bu duruma düşen firma sayısı çok azdır. Bu yapılan hileli işlemler ticaret ahlakına da vicdana da uymaz. Herkes şunu iyi bilsin ki konkordato uygulamasını istismar eden, amacından saptıran, kötüye kullanan; en lazım olduğu dönemde ülke ve milletin yanında durmayan, paralarını yurt dışına kaçıran şirketler, holdingler ve girişimciler hakkında hükümetimiz gereğini yapacak, bu istismara ve kötüye kullanıma izin vermeyecektir.”

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