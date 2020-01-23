Kongrede yükseliş zamanı

Bunlarda en önemlisi de yüksek gelir bırakan kongre turizmi. Bu etkinlikler için önemli bir konumda bulunan ACE of MICE fuarı da dün İstanbul Kongre Merkezi’nde (ICC) 7. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bu yıl hedeflerinin 58 milyon turist ve 40 milyar dolar turizm geliri olduğuna işaret ederek, “2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirine doğru hep birlikte koşuyoruz. Son yıllarda ülkemize gelen turistlerin tercihleri, tercihlerindeki değişim ve bunlar sonucunda sunulan hizmetlerin çeşitliliği, kalitesi, pazar araştırmaları sonucu ortaya çıkan eğilimlerde ülke olarak nasıl bir strateji izlememiz gerektiğini bizlere işaret ediyor” dedi.

İVME KAZANACAK

Turizm gelirini yükseltmek için kongre turizmi gibi yüksek gelir getiren turizm segmentlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Uluslararası kongre sayılarında 2010 yılında Türkiye 20. sıraya yerleşirken, İstanbul 7’nci sıraya yer alarak en yüksek seviyesini görmüştü. M.I.C.E alanında tekrar aynı seviyeye ulaşacak hatta geçecek potansiyele sahibiz” dedi. Geçen yılın ilk 9 aylık döneminde iş ve toplantı amaçlı Türkiye’ye gelen kişi sayısının 1.4 milyon olduğunu anımsatan Bağlıkaya, “Kongre turizminden elde edilen gelirlerde de hareketlenme yaşıyoruz. 2020 itibarıyla kongre turizminin yeniden ivme kazanacağına inancımız tam”dedi.