"Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli"
GeriEkonomi "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
17.06.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

"Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli"

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez. 2018 yılından itibaren başlayan yükselme hareketiyle kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğimizi öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kongre turizminin, Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

TÜROB'un düzenlediği etkinlikte konuşan Eresin, tüm altyapı ve üst yapı imkanları ile birlikte İstanbul'un sunduğu diğer kültür, sanat ve şehir hayatı imkanlarının da geliştirilmesiyle kongre ve iş turizminin çok büyük bir kaynak güç olacağını her zaman dile getirdiklerini söyledi.

Kongre turizminin Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Eresin, şöyle devam etti:
"Özellikle son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandı. İstanbul 2015'te 148 uluslararası kongreye ev sahipliği yapmışken, bu sayı 2018'de 33'e düştü. Aynı dönemde İstanbul, Avrupa listelemelerinde 23. sıradan 46. sıraya geriledi. Kongre turizmindeki bu kritik değişim, şehrin tamamında ve en önemlisi gelirlerimizde ciddi bir negatif etki yarattı. Bununla beraber 2018 yılından itibaren başlayan yükselme hareketiyle kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğimizi öngörüyoruz. Dolayısıyla bugün bizler için son derece önemli bilgilerin paylaşılacağı bir seminerde buluştuk. Birliğimiz ve ICCA-Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Birliği iş birliğinde düzenlediğimiz bu seminer ile küçük-büyük tüm işletmelerin kongre ve toplantı turizminden pay almasına yönelik neler yapılabileceğini ele alacağız."

"KONGRE VE TOPLANTILAR, BİRÇOK EK GELİR MEYDANA GETİRİYOR"

ICCA Avrupa Bölge Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu da toplantı ve kongrelerin turizm geliri açısından faydası olduğunu dile getirerek, "Toplantıların faydaları ise delegelerden gelen gelir... Geliyorlar, uçuyorlar, konaklıyorlar, yemek yiyip alışveriş yapıyorlar. Bir turistten 4 kat daha fazla harcıyorlar. Kongre ve toplantılar, birçok ek gelir de meydana getiriyor." diye konuştu.

Fisunoğlu, uzun vadeye yayılan kongre ve toplantı için gelen iş adamının, bu sırada Türkiye'de yapacağı milyar dolarlık bir yatırımla ilgili el sıkışabildiğini de söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY yeni uçaklarla sefer sayılarını artırıyor
Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti
Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcı bankalara likidite imkanı
Araç kiralayanlara çok önemli uyarı! O belgeye dikkat, fazla ödeme yapmayın