Konfor Mobilya'da önemli atamalar
Beş yıl için 500 milyon TL yatırım planı belirleyen Konfor Mobilya, diğer yandan bünyesinde önemli atamalar yaptı.
Konfor Mobilya'nın yeni İK direktörü Serap Haznedaroğlu oldu. Haznedaroğlu, Konfor ailesine katılmadan önce İKEA'da yönetici pozisyonunda çalışıyordu.
Konfor Mobilya, Conforama Türkiye ve Yataş'ta yönetici pozisyonlarında çalışan Pınar Doyuran'ı yeni ürün ve tasarım müdürü olarak belirledi. Ürün yönetimi konusunda zengin tecrübeye sahip olan Doyuran, markanın ürünlerinden sorumlu olacak.
Uçtan uca tüm kurumsal süreçlerde daha etkin bir çalışma modeline geçen şirket, kurumsal iletişim müdürü olarak Uğur İkizgül'ü atadı. İkizgül'ün kariyerinde Vakko A.Ş. ve Sun Holding gibi markalar bulunuyor.
Mobilya sektörünün ileri gelen markalarında 23 yıldır üst düzey yönetici olarak görev yapan Bülent Karakapu, Eylül 2018 itibarıyla Konfor Mobilya Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Bülent Karakapu, 23 yıllık liderlik kariyeri boyunca İstikbal, Bellona ve Mondi Mobilya gibi sektörün öncü firmalarında yer aldı.
Şirketin satış ve iş geliştirme çalışmaları ise Alfemo Mobilya'da uzun yıllar yöneticilik yapan Ufuk Yağmurcu'ya emanet. Satış ve iş geliştirme direktörü olarak göreve başlayan Yağmurcu, markanın pazar fırsatlarını değerlendirerek rekabet gücünü artırmasını sağlayacak.
Son olarak şirket, 23 yıldır Yataş Grup’ta çalışan Mehmet Kuru’yu Lojistik Müdürü, Alper Kurt’u da Satış Sonrası Hizmetler müdürü olarak atadı. Yeni yapılanmada ürün ve tasarım müdürü Pınar Doyuran, kurumsal iletişim müdürü Uğur İkizgül oldu.
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