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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Konfor Mobilya'da önemli atamalar

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Konfor Mobilya'da önemli atamalar

Beş yıl için 500 milyon TL yatırım planı belirleyen Konfor Mobilya, diğer yandan bünyesinde önemli atamalar yaptı.

Konfor Mobilya'nın yeni İK direktörü Serap Haznedaroğlu oldu. Haznedaroğlu, Konfor ailesine katılmadan önce İKEA'da yönetici pozisyonunda çalışıyordu.

Konfor Mobilya, Conforama Türkiye ve Yataş'ta yönetici pozisyonlarında çalışan Pınar Doyuran'ı yeni ürün ve tasarım müdürü olarak belirledi. Ürün yönetimi konusunda zengin tecrübeye sahip olan Doyuran, markanın ürünlerinden sorumlu olacak.

Uçtan uca tüm kurumsal süreçlerde daha etkin bir çalışma modeline geçen şirket, kurumsal iletişim müdürü olarak Uğur İkizgül'ü atadı. İkizgül'ün kariyerinde Vakko A.Ş. ve Sun Holding gibi markalar bulunuyor.

Mobilya sektörünün ileri gelen markalarında 23 yıldır üst düzey yönetici olarak görev yapan Bülent Karakapu, Eylül 2018 itibarıyla Konfor Mobilya Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Bülent Karakapu, 23 yıllık liderlik kariyeri boyunca İstikbal, Bellona ve Mondi Mobilya gibi sektörün öncü firmalarında yer aldı.

Konfor Mobilyada önemli atamalar

Şirketin satış ve iş geliştirme çalışmaları ise Alfemo Mobilya'da uzun yıllar yöneticilik yapan Ufuk Yağmurcu'ya emanet. Satış ve iş geliştirme direktörü olarak göreve başlayan Yağmurcu, markanın pazar fırsatlarını değerlendirerek rekabet gücünü artırmasını sağlayacak.

Son olarak şirket, 23 yıldır Yataş Grup’ta çalışan Mehmet Kuru’yu Lojistik Müdürü, Alper Kurt’u da Satış Sonrası Hizmetler müdürü olarak atadı. Yeni yapılanmada ürün ve tasarım müdürü Pınar Doyuran, kurumsal iletişim müdürü Uğur İkizgül oldu.

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