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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.11.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Konfeksiyon ihracatçıları Hollanda yolcusu

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Konfeksiyon ihracatçıları Hollanda yolcusu

Egeli hazır giyim ihracatçıları en büyük 4. ihraç pazarları olan Hollanda’ya yönelik 2018 yılında gerçekleştirdikleri Sektörel Ticaret Heyetinden elde ettikleri olumlu dönüş sonrasında Hollanda’ya yönelik “Sektörel Ticaret Heyeti” organizasyonlarını geleneksel hale getirme kararı aldı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi tarafından ilki 23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti, 4-6 Kasım 2019 tarihleri arasında 2. kez düzenlenecek. Hollanda’nın yıllık 15,7 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal ettiğini belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türk konfeksiyon sektörünün Hollanda’ya 1 milyar dolar seviyesinde olan konfeksiyon ihracatını 1,5 milyar dolara taşımak için Amsterdam’ın önemli denim ve moda merkezi De Hallen’de kuracakları stantlarda Hollandalı ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin Hollanda’ya konfeksiyon ürünleri ihracatının 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 8’lik artışla 823 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaşan Sertbaş, “2019 yılının 9 aylık döneminde EHKİB üyelerinin Hollanda’ya yaptığı ihracat ise yüzde 4’lük artışla 66 milyon dolara ulaştı. EHKİB’ten Hollanda’ya ihracatta 2020 yılında 100 milyon dolar hedef belirledik” diye konuştu.

“HOLLANDA, BELÇİKA VE ALMANYA’DAN ALICILAR GELECEK”

Hollanda Sektörel Ticaret Heyetine; Belçika ve Almanya ağırlıklı Avrupa’nın her tarafından ithalatçıların katılımı için Hollanda’da bulunan ve sektördeki en büyük danışmanlık firmaları arasında yer alan aynı zamanda bir moda platformu olan Fashion United firması ile işbirliği yaptıklarını dile getiren EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise Avrupa önemli alım gruplarının etkinliğe katılmasını beklediklerini kaydetti.

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seyfeli, 2019 yılı Ocak ayında Almanya’da Munich Fabric Start Fuarına info stand ile katılarak başlattıkları tanıtım atağında sonraki etkinlikleri ise şöyle özetledi:
“Şubat ayında Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarına, Eylül ayında Munich Fabric Start Sourcing Fuarı ve Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonları gerçekleştirdik. Bu üç fuara 68 firma ile katıldık. Mayıs ayında İsveç pazarına yönelik URGE Heyeti yaptık. Haziran ayında ise İspanya’da ITMA Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri Fuarına inceleme gezimiz oldu. 2019 yılındaki yurt dışı tanıtım etkinliklerimize Hollanda Sektörel Ticaret Heyeti ile nokta koyacağız."

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