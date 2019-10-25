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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konaklamaya yüzde 2 vergi

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Konaklamaya yüzde 2 vergi

Yüksek gelir elde edenlerin daha fazla vergi vermesini hedefleyen yeni vergi paketi Meclis’e ulaştı. Paketle, hayatımıza üç yeni vergi girerken yüksek gelir grubunun gelir vergisi oranı da yükseltiliyor. Pakete göre yüzde 2 konaklama vergisi alınacak, lüks konutlardan binde 3 ile binde 10 arası vergi kesilecek, ayrıca yüzde 7.5 dijital hizmet vergisi alınacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz imzasıyla verilen ‘Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle konaklama vergisi getiriliyor. Teklife göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olacak. Ancak 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

NİSANDA BAŞLAYACAK

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarda öğrencilere verilen hizmetler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait ve bunların işlettiği misafirhane ve eğitim tesisleri istisna olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yasa teklifi ile ilgili olarak, teklifin kanunlaşması halinde dünyada pek çok ülkede uygulaması bulunan konaklama vergisinin alınacağını belirterek, “Konaklama vergisinin oranı hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak. 2020 Nisan başında bu vergi yürürlüğe girecek. Belli başlı yerler, kamu misafirhaneleri, öğrenciler ile diplomatların kaldığı yerler istisna olacak” dedi.

HERKES ÖDEYECEK

Maddenin gerekçesinde, düzenlemenin genel bütçe geliri olacağı belirtilerek, “Hizmeti alanın yurt içi yerleşik veya yabancı turist olmasının vergilendirmeye etkisi bulunmamaktadır” denildi. Tesislerde konaklamayanlara (geceleme hizmeti almayanlara) tesis bünyesinde sunulan hizmetler herhangi bir konaklama hizmetiyle birlikte verilmediğinden verginin konusuna girmeyecek.

Konaklamaya yüzde 2 vergi

2 - LÜKS KONUTA KADEMELİ VERGİ

YASA teklifine göre bina vergi değeri ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce değeri 5 milyon liranın üzerindeki konutlara değerli konut vergisi getiriliyor. Değerli konut vergisi konutun değerine göre kademeli uygulanacak.

- 5 milyon lira ile 7.5 milyon lira değerindeki konutlardan yıllık binde 3,

- 7.5 milyon ile 10 milyon lira değerindeki konutlar için binde 6,

- 10 milyon liranın üzerinde değeri olan konutlar için de binde 10 vergi alınacak.
5 milyon liranın üzerindeki konutlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilecek. Tebliğ tarihinden itibaren 15’nci günün sonuna kadar itiraz edilmezse taşınmazın değeri kesinleşecek. Şubat ayının 20’sine kadar beyan edilecek. Vergi şubat ve ağustosta iki eşit taksitte ödenebilecek.

Konaklamaya yüzde 2 vergi

3 - YÜZDE 7.5 DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

YASA teklifiyle yeni getirilen bir diğer vergi de dijital hizmet vergisi oldu. Dijital ortamda sunulan her türlü reklam gelirleri, içerik satışları ile mal ve hizmet satışına aracılık yapanlardan yüzde 7.5 oranında dijital hizmet vergisi alınacak. Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak.

DİĞER TEKLİFLER

Gelir vergisi üst dilimi % 40 oluyor

TEKLİFLE gelir vergisinin üst dilimi yüzde 35’den yüzde 40’a çıkarılıyor. 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi ödeyecekler. Mehmet Muş, spor dallarında en üst liglerde bulunan sporculara yapılan tevkifat oranının yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacağını dile getirdi. Muş, 500 bin lira gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına, kazançlarını beyan etme ve beyanname verme imkanı getireceklerini söyledi.

Araç kiralamada gider sınırı 5.500 TL

ÖZEL sektörde şirketlerin, kiraladıkları otomobillerde giderleştirebilecekleri üst limitin 5 bin 500 lira olmasını teklif ettiklerini kaydeden Muş, “Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek” dedi.

Kambiyo vergisi binde 2’ye çıkıyor

TEKLİFE göre binde 1 olan kambiyo muameleleri vergi oranı binde 2’ye çıkarılıyor. Ayrıca 2019 için net borç kullanım tutarı artırılıyor. 1 Ocak 2019’dan geçerli, bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 70 milyar lira ilave edilerek uygulanacak.

 

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