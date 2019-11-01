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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer Boyacıoğlu/ANKARA
01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konaklamada yıldıza göre vergi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Konaklamada yıldıza göre vergi

Konaklama Vergisi 5 yıldızlı oteller için gecelik 18 lira olarak uygulanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle konaklama vergileri maktu oldu ve otelin yıldız sayısına göre basamaklandırıldı.

AK Parti Milletvekilleri Nilgün Ok ve Cemal Öztürk tarafından verilen önerge, uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Önergede, 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için vergi tutarı kişi başı gecelik 18 lira, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başı 12 lira, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 lira, 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampinglerde 6, butik oteller ve özel konaklama tesislerinde 18 lira olarak uygulanacak. Diğer tesislerde ise konaklama vergisi gecelik 6 lira olacak. 12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri ve öğrenci yurtları, pansiyonlar ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri bunun dışında olacak.

Komisyona bilgi veren sektör temsilcileri önergeyle konaklama vergisinin nispiden maktuya çevrildiğini ancak rakamların yüksek olduğunu belirttiler. Sektör temsilcileri verdikleri bilgide, “Bin yataklı bir otelde 500 bin liraları geçen bir vergiden bahsediyoruz. Otellerden evlere doğru kaçışı teşvik ediyoruz” görüşünü dile getirdi. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “Eski köye yeni adet getirmiyoruz. Fransa’da bu vergi azami 10 Euro. Avrupa’da da var. Rusya yeni getirdi, Yunanistan da getirdi. Maktu olması sektörden gelen taleptir” diye konuştu.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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