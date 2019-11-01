Konaklamada yıldıza göre vergi
Konaklama Vergisi 5 yıldızlı oteller için gecelik 18 lira olarak uygulanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle konaklama vergileri maktu oldu ve otelin yıldız sayısına göre basamaklandırıldı.
AK Parti Milletvekilleri Nilgün Ok ve Cemal Öztürk tarafından verilen önerge, uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Önergede, 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için vergi tutarı kişi başı gecelik 18 lira, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başı 12 lira, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 lira, 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampinglerde 6, butik oteller ve özel konaklama tesislerinde 18 lira olarak uygulanacak. Diğer tesislerde ise konaklama vergisi gecelik 6 lira olacak. 12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri ve öğrenci yurtları, pansiyonlar ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri bunun dışında olacak.
Komisyona bilgi veren sektör temsilcileri önergeyle konaklama vergisinin nispiden maktuya çevrildiğini ancak rakamların yüksek olduğunu belirttiler. Sektör temsilcileri verdikleri bilgide, “Bin yataklı bir otelde 500 bin liraları geçen bir vergiden bahsediyoruz. Otellerden evlere doğru kaçışı teşvik ediyoruz” görüşünü dile getirdi. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise “Eski köye yeni adet getirmiyoruz. Fransa’da bu vergi azami 10 Euro. Avrupa’da da var. Rusya yeni getirdi, Yunanistan da getirdi. Maktu olması sektörden gelen taleptir” diye konuştu.
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