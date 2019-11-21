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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor

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Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor

TÜROB'un araştırmasına göre, konaklama sektörü yatırımlarında 9 ayda proje sayısında düşüş olurken, yatırım tutarı yüzde 7,5 arttı. Karadeniz'de yavaşlamanın devam ettiği belirtilen araştırmaya göre, Antalya ve İstanbul'un yatırım talebindeki ağırlığı sürdü.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) araştırmasına göre, konaklama sektörü yatırımlarında 9 ayda proje sayısında düşüş olurken, yatırım tutarı yüzde 7,5 arttı. Antalya ve İstanbul'un yatırım talebindeki ağırlığı ise sürdü. Ticaret Bakanlığı tarafından, 2019'un eylül ayına ait verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin veriler TÜROB tarafından derlendi.

TÜROB'un araştırmasına göre, konaklama sektörü yatırımları, yılın 9 aylık döneminde parasal olarak artarken, proje sayısı azaldı. Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi, teşvik belgesi aldı. Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam tutarı 2 milyar 158 milyon TL olan 47 ilde toplam 20 bin 691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı. Buna göre, yatırım tutarında yüzde 7,5 artış olurken, proje sayısı yüzde 45 azaldı.

ANTALYA'DA 16, İSTANBUL'DA 10 YENİ PROJE
Yılın 9 ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 23 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 10 bin 436 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada bulundu. Yatırım tercihlerinde Antalya ve İstanbul'un yıllardır süren ağırlıkları bu yıl da devam etti.

Yılın 9 aylık döneminde toplam yatırım tutarı 816 milyon TL olan 16 otel projesiyle Antalya, ilk sırada yer aldı. İstanbul, toplam 192 milyon TL tutarında 10 proje ile ikinci, 129 milyon TL'lik 9 proje ile Muğla da üçüncü sırada bulunuyor.

VAN DA YAVAŞLADI
Geçen 2 yılın gözdesi Karadeniz'e, özellikle Trabzon'a yapılan yatırımlarda yavaşlama gözlendi. Bu yıl ocak-eylül döneminde Sakarya, 4 proje ile öne çıkarken, 2018'in tamamında 14 proje ile en fazla konaklama yatırımı alan üçüncü il olan Trabzon'da bu yıl 9 ayda başvuru sayısı 3'te kaldı. Yine geçen yılın gözde yatırım illerinden Van da yavaşladı ve kent için başvuru sayısı 2 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bu yıl Anadolu şehirlerindeki yatırımlarda yavaşlamanın dikkati çektiğini belirterek, "Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla'nın, yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz." ifadelerini kullandı. 

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