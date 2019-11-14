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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konaklama vergisinde yüzde 2’ye dönüş

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Konaklama vergisinde yüzde 2’ye dönüş

Sektörün, doğrudan fiyatlara yansıyacağı için turizmi olumsuz etkileyebileceği itirazında bulunduğu konaklama vergisinde değişikliğe gidiliyor.

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, mevcut teklifte kademeli olması öngörülen bu verginin ilk haline döneceği yani fiyat üzerinden yüzde 2 olarak hesaplanması planlanıyor. Teklifin ilk halinde de konaklama vergisi yüzde 2 olarak öngörülürken, Cumhurbaşkanının bu oranı 3 katına kadar arttırmaya ya da yüzde 1’e kadar indirmeye, konaklama tesisisin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkili olması önerilmişti. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde bu maddede değişikliğe gidilerek, konaklama vergisi konaklama tesisinin türüne göre farklılaştırılmış, komisyondaki değişiklikle konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başına gecelik 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, model, apart otel ve kampinglerde 6 TL, butik otel ve özel konaklama tesislerinde 18 TL, diğerlerinde de 6 TL olarak uygulanması öngörülmüştü. Sektörün itirazlarını da dikkate alan AK Parti yönetimi, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri dün başlayan teklifte konaklama vergisini önergeyle teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2’ye çekmeyi düşünüyor.

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