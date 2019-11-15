Konaklama vergisi yüzde 2 oldu
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan düzenleme ile konaklama vergisi yüzde iki olarak belirlendi. Dün akşam kabul edilen önergeyle, teklifin ilk halindeki düzenlemeye dönüldü. AK Parti’nin kabul edilen önergesine göre “konaklama vergisini” içeren düzenleme şöyle değiştirildi:
- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabi olacak.
- Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.
- Konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olacak.
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