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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Konaklama vergisi turisti durdurmaz

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Konaklama vergisi turisti durdurmaz

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Accor’un lüks markalar CEO’su Marc Dardenne, turizm sektörüne yönelik konaklama vergisi gibi vergilerin Türkiye’de yeni olsa da dünyada yaygın uygulamalar olduğunu belirterek, “Yeni vergiler Türkiye’ye gelecek turisti durdurmaz. Türkiye yükselen yıldız” dedi.

ULUSLARARASI lüks otel markası Sofitel Hotels and Resorts, Türkiye’deki ilk oteli Sofitel Taksim hizmet vermeye başladı. Tuna Grubu’nun, geçmişin ünlü mekanlarından Maksim Gazinosunu da kapsayan alan üzerinde gerçekleştirdiği Sofitel Taksim, dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Accor tarafından işletilecek. Böylece Raffles ve Fairmont’un ardından Sofitel’in de açılmasıyla birlikte Accor Grubu, tüm lüks markalarıyla Türkiye pazarında faaliyetlerini yürütmeye devam edecek. Otelin resmi açılışı öncesinde İstanbul’da bulunan Accor Avrupa Lüks Markalar CEO’su Marc Dardenne, konaklama vergisi dahil turizme yönelik yeni vergilerin sektörü olumsuz etkilemeyeceği öngörüsünde bulunarak, “Türkiye için yeni olabilir ama bu tarz vergiler dünya için yeni değil. Bazı ülkelerde konaklama vergisinin yüzde 5’e kadar çıktığını görüyoruz. Tanıtım fonu ve konaklama vergisi gibi uygulamalar, insanların Türkiye’ye gelmesini durduramaz çünkü Türkiye yükselen yıldız. Umarım toplanan paralar tanıtım için kullanılır” dedi.

BODRUM’A BAKIYORUZ

İlk misafirlerini kabul etmeye başlayan Sofitel Taksim’in resmi olmayan açılışı öncesinde İstanbul’da bulunan Dardenne, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Accor Grubu olarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede 55 otel ile faaliyette olduklarını söyleyen Dardenne, “Bu sayıyı 2023’e kadar 55’e çıkarmayı düşünüyoruz. Bu neredeyse işimizi iki katına çıkarmamız demek. Türkiye’de şu anda Bodrum’a bakıyoruz. Tüm lüks markalar Bodrum’da, biz de girmek istiyoruz. Biz bir yönetim şirketiyiz, Türkiye’de ekonominin büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz ve burada büyümek istiyoruz” diye konuştu.

Konaklama vergisi turisti durdurmaz

THY VE HAVALİMANI

İstanbul Havalimanı’nı ilk kez kullandığını ve çok etkilendiğini söyleyen Dardenne şöyle konuştu: “İstanbul Havalimanına ilişkin birçok şey okudum ve duydum. Ama geldiğimde gördüklerimden çok etkilendim. Gerçekten çok büyük ve çok iyi işliyor. Bir turist geldiğinde İstanbul’da ilk olarak havalimanını deneyimliyor. Bu müthiş bir avantaj. Buna bir de Türk Hava Yolları’nın son yıllardaki atağını eklediğinizde Türkiye’nin yıldızı daha da parlayacak. Bence hem yeni havalimanı hem de THY’nin büyümesi iki çok akıllı hamleler.”

FİYATI ‘LÜKS’ YÜKSELTİR

İstanbul’un konaklama fiyatlarının lüks otel sayısı arttıkça yükseleceğini belirten Marc Dardenne, “Lüks otel sayısının artması rekabeti arttırır bu da hizmet kalitesini ve fiyatları yükseltir. Bu da Türkiye’ye yarar” dedi.

FRANSIZ DOKUNUŞU

SOFİTEL Taksim’in lokasyon olarak mükemmel bir noktada olduğunu belirten Marc Dardenne, şöyle konuştu: “Bazen bir otelde kalıyorsunuz ve bulunduğunuz şehri hissedemiyorsunuz. Taksim İstanbul’un kalbi. Tatil, iş ziyaret sebebiniz ne olursa olsun Sofitel Taksim mükemmel bir seçim olacak. Sofitel Taksim’de otelcilikte Fransız dokunuşunu ve Türk misafirperverliğinin mükemmel kombinasyonu oldu. Özellikle fiyatları da makul tuttuk böylece Türkiye’ye gelenler Sofitel’i denemek isteyeceklerdir. Ayrıca yiyecek içecek mekanlarımızla da Taksim’de fark yaratıp bu lokasyon için önemli bir eksikliği gidereceğiz.”

YATIRIMA DEVAM

TUNA Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna da farklı sektörlerde her zaman yatırım yapmayı istediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Ofis, ev mobilyaları ve inşaat sektörlerinde yarım asrı aşan bir deneyime sahibiz. Bu süreçte edindiğimiz deneyimi, ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyan turizm sektöründe, yatırımını ve inşaatını üstlendiğimiz Sofitel İstanbul Taksim Oteli ile devam ettirdik. Süreç biraz uzasa da bugün artık otelimizde hizmete başladığımız için çok mutluyuz. Turizm sektöründeki bu ilk yatırımımızda, yanımızda dünyaca ünlü Accor Grubu’nun ve Sofitel markasının bulunması bizim için çok önemli. Turizm yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

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