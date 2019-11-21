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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

Konaklama vergisi, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak

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Konaklama vergisi, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak

Geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınması öngörülen konaklama vergisi, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de değişiklik yapan teklife yeni madde eklendi.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinin sunduğu hizmetlere yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi oranı, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak alınacak.

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a geçici madde ekleyen düzenleme üzerinde söz alan milletvekilleri, maddeyi eleştirdi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir holdingi kurtarmak için madde oylandığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, bu maddenin anayasaya aykırı olduğunu savundu.

"Düzenleme mahkeme kararlarını karşılıyor mu? Vatandaşın hak ettiği parayı veriyor muyuz?" sorularına şirket temsilcisi ve teklif sahibinden cevap alamadığını belirten Hamzaçebi, mağdurların, diğer şirketlerin çağrılıp bir toplantı yapılmasını istedi.

"HAKKINI KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEME"

Hamzaçebi, "Şirketler elbette batmasın, faaliyetlerine devam etsin ama o devam etsin denilirken alacaklı vatandaşların alacaklarını silelim olmaz. Bu, bırakın hukuk devletine aykırılığı vicdana da aykırı." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'nin, Kombassan'a özgü bir düzenleme yaptığını, anayasanın, kişilere özgü yasal düzenlemeyi engellediğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Birinin hakkını almayı bırakın; oradaki bir ortaklık ilişkisinden hak sahibi olan vatandaşların hakkını korumaya yönelik düzenleme getirdik." diye konuştu. 

Konaklama vergisi yüzde 2 oldu
Konaklama vergisi yüzde 2 oldu
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