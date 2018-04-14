Konaklama değil turizm yapıyoruz

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum’un tarihi ve kültürel zenginliklerinin ön plana çıkartılarak 12 ay yerli ve yabancı turistleri ağırlaması hedefleniyor. Hürriyet gazetesi tarafından Nef Gayrimenkul ve Çağdaş Holding sponsorluğunda Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Sürgün yeri olan Bodrum’dan, bugün ekonomi zirvesinin yapıldığı bir Bodrum’a geldik. Bodrum buralara kadar nasıl geldi, nasıl emekler sarf edildi! Halkına ve devletine küsmeyen bir yönetimle ne kadar barışçıl ve birlik beraberlik içinde çalışmalar yapıldı. Bunların hepsi konuşulması gereken konular. Türkiye ekonomisine bu kadar katkı sağlayan Bodrum’un nasıl zor şartlar altında yönetildiğini de bilmek lazım. Bugün baktığınızda, Türkiye’nin gerçek turizm yapan tek bölgesidir. Bizim için önemli olan ülkemize gelen bir turistin bu şehri beraberce yaşamasıdır. Konaklama sektörü ile turizm karıştırılıyor. Bodrum turizm yapıyor. Dünya markalarının Akdeniz çanağında ilk otelleri Bodrum’da yapılıyor. Bir marka, ilk kez Bodrum’a geliyorsa bunun bir fizibilite çalışması yapılıyordur. Bu hesap kitap yapılırken de yatırımcılar, Bodrum’u Bodrum yapan kentsel kimliğini düşünmek zorunda. Yani Bodrum’un kentsel kimliği ile doğasıyla ve çevresiyle barışık yaşamak zorundalar, yoksa yapılan bu yatırımların hiçbirinin anlam ve önemi kalmaz. Ne yatırımcının karşısındayız ne de Bodrum’un kentsel kimliğinden vazgeçmeye. İkisini de dengeleyip Bodrum’un geleceğini bizden sonraki nesillere de en iyi şekilde aktarmanın yollarını arayacağız” dedi.

TURİZM CANLANIYOR

2018 yazında turizmin eski günlerine döneceğini dile getiren Mehmet Kocadon, şu bilgileri verdi: “Bu yıl Avrupalıların tekrar Bodrum’a geri döndüğünü gözlemliyoruz. Özellikle Polonya gibi ülkelerden de turist sayısının arttığını gözlemliyoruz. Bir önceki yıla göre yüzde 25’lik bir artış bekleniyor. En çok turist çektiğimiz yıl 2012’ydi. Toplamda 1.3 milyon turist ağırladık. Bu rakam geçen yıl 780 bine geriledi. Şimdi tekrar 1 milyona ulaşacağız. Yapacağımız yeni tanıtım çalışmaları ile 2019 yazında 2012’yi yakalayacağımıza inanıyorum. Bu sezon Almanların ve İngilizlerin de geri döndüğünü gözlemliyoruz. Sezon erken açıldı. Geçtiğimiz yıl oteller haziranın başında açılmıştı. Bu yıl nisanda birçok otel tadilatını ve bakımını tamamladı. Bugün Bodrum’da 23 tane özel eğitim kurumu bulunuyor. Özel hastaneler yatırıma geliyor. İstanbul’daki birçok gayrimenkul markası Bodrum’da yatırım yapıyor. Tüm bunların yanı sıra dünya turizm devleri de yeni otel yatırımlarına başladı. Bugün Bodrum’da 5 milyar dolarlık turizm yatırımı devam ediyor. 44 tane 5 yıldızlı otel bulunuyor. Bu otellerin sayısı da hızla artıyor.”

AZERBAYCAN’DA TANITILDI

MUĞLA’nın Bodrum ilçesine gelen turist sayısını artırmak ve turizm faaliyetlerini daha da canlandırmak amacıyla Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından yürütülen yurt içi ve yurtdışındaki turizm fuarlarındaki tanıtım çalışması Azerbaycan’da sürdürüldü. Azerbaycan’da 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 15. Uluslararası Bakü AITF Turizm Fuarı’na katılan BOTAV standına Azerbaycanlılar yoğun ilgi gösterdi. BOTAV Moskova Ofisi Temsilcisi Maria Isiemina da fuara katılarak Bodrum’u tanıtma çalışmalarını yürüttü. Uluslararası Bakü AITF Turizm Fuarı çerçevesinde Azerbaycan’da, yurtiçi ve yurtdışına tatilci götürüp, getirme konusunda alanında öncü bir tur şirketi tarafından bu yılda tanıtım ve workshop organize etti. Workshop’a Bodrum’daki bazı otellerin müdürleri ve sahipleri katıldı.

2017’DE 2 BİN 317 ÖZEL UÇAK İNİŞ YAPTI

Şehirdeki nüfus yoğunluğuna da dikkat çeken Mehmet Kocadon, şöyle konuştu: “160 bin nüfuslu kentte ortalama 550 bin kişi yaşıyor. Bodrumlu yerel idare esnaf ve turizmci olarak yerli ve yabancı konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yapılan incelemelerde elde edilen verilere göre Bodrum’a 2017 yılında gelen araç sayısı 6.8 milyon adetti. Bu da Bodrum’da ne kadar yoğun bir araç girişi olduğunu göstermektedir. Yurt içi ve yurtdışı uçak sayılarında çok ciddi artışlara tanık olduk. Yine 2017 yılında 2 bin 317 özel uçakla yaklaşık 10 bin kişi Bodrum’a geldi. Bunlar bizler için çok önemli rakamlar.”

BODRUM TIR’I 30 İLİ GEZDİ

BODRUM’un önemli tanıtım çalışmalarına imza attığını hatırlatan Mehmet Kocadon, “Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) ile birçok organizasyona ve fuara katılım gerçekleştiriyoruz. Kış döneminde 30’a yakın fuara katıldık. Turizm kötü gidiyor, olumsuzluklar var bahanesinin arkasına asla sığınmadık sığınmayız. Geçtiğimiz yıl Anadolu’ya gönderdiğimiz Bodrum Tanıtım TIR’ı bize çok önemli katkılar yaptı. TIR kısa sürede toplamda 30 il gezdi” diye konuştu.

ALTERNATİF TURİZM İÇİN DÜĞMEYE BASTIK





BODRUM’da yeni kurulan şirket sayısının her yıl arttığını ancak kapananların da çok fazla olduğunu dile getiren Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “İnsanlar Bodrum’a gelince ‘Burada ne iş yapsan tutar’ diye bakıyor. Kısa süre sonra gelip burada iş yeri kuruyorlar. Ancak bu şirketlerin birçoğu kısa sürede kapanıyor” dedi. Doğru planlama ve strateji ile yeni yatırımlar yapılması gerektiğinin altını çizen Kocadon, “Her yıl kapanan şirket sayısı 500’ü buluyor. Bu beni çok üzüyor. Analizlerini yapan şirketler uzun soluklu çalışabiliyor” dedi.

YÜZDE 5 PAY ALACAĞIZ

Bodrum’da alternatif turizm çalışmaları da yaptıklarını anlatan Mahmut Kocadon, “Spor turizminde kişi başı harcamalar da çok yüksek. Konaklayan spor turistinin otel, yemek, giriş bileti ve diğer ihtiyaçları için günlük 180 dolar, günübirlik ziyaretçinin ise 50 dolar harcadığını gözlemliyoruz. Dünyada spor turizminin büyüklüğü 180 milyar dolar. Yıllık büyüme oranı ise yüzde 14. Bu rakamları karşımıza aldığımızda biz de bu alanda neler yapabiliriz diye çalışmalar yapmaya başladık. Alternatif turizm projemiz ‘Bodrum Leleg Yolu’ böyle ortaya çıktı. Dünyada 20 milyon kişi yürüyüş turizmi yapıyor. Bodrum Leleg Yürüyüş Yolu ile ilk hedefimiz bu turizmden yüzde 5 pay almaktır. Bu tür projelerin sayısını arttıracağız. Bodrum’da alternatif turizmi geliştirip yılın 12 ayı turizm pastasından pay almaya çalışacağız” dedi.

ÜLKENİN HER YERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ





HÜRRİYET Gazetesi, Nef ve Çağdaş Holding tarafından Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle, Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Ekonomi Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, zirvenin 8’incisini düzenlediklerini belirtti. Korkmaz, “Ülkenin her şehrine ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm yazarlarımızla, muhabirlerimizle, editörlerimizle sokakta olmak istiyoruz. Üreticinin yanında olup, sorunları gerçekten yerinde görüp, çözüm önerilerini beraber oluşturup, bunu da kamuoyuna taşmaya çalışıyoruz. Hürriyet Dünyası olarak yapabileceğimiz en önemli iş zaten bu. Sizleri sayfalarımıza taşıyarak, tüm Türkiye’ye hatta dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu panelin ardında yapılacak yayınlarla da Bodrum’a daha fazla yatırım gelmesi için katkı sağlamaya çalışacağız” dedi.

Hürriyet gazetesinin öncülüğünde Edirne’den Kars’a kadar birçok organizasyona imza attıklarını dile getiren Gürcan Korkmaz, “Bugün Ekonomi Zirvesi için buradayız. Ancak biz tarımdan gayrimenkul’e kadar birçok sektörde Türkiye’nin dört bir yanında çok özel etkinliklere ve organizasyonlara imza atıyoruz, zirveler yapıyoruz. Buradaki iş dünyamızın, belediyelerimizin ve halkın sesini tüm Türkiye’ye duyurmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tür organizasyonlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda Hürriyet gazetesinin yaptığı haberler ve oluşturduğu özgün içerik ile günlük 1.2 milyon kişiye eriştiğini dile getiren Korkamaz, “Hurriyet.com.tr ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyor ve 51 milyon sayfa görüntüleniyor” şeklinde konuştu.