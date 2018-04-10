Kömüre ‘özel’ plan

ENERJİ Bakanlığı bu yıl en az beş kömür ve linyit madenini, ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesi yöntemini kullanarak ihale etmeyi amaçlıyor. Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, bu yöntemi kullanarak yapılacak ilk ihalenin Armutçuk Alacaağzı kömür madeni olduğunu ifade etti. Benli’nin verdiği bilgiye göre, 15-20 milyon ton rezerve sahip Armutçuk madeni Haziran ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak.

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde Reuters’ın sorularını yanıtlayan Benli, “Bu ilk örnek olacak. Bunun ardından 136 milyon ton rezervi olan bir saha yatırıma açılacak... Bu sene en az beş sahayı ihale etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

SOMA TASFİYE EDİLECEK

Armutçuk’un ardından ihaleye çıkacak ikinci sahanın şu anda Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile sözleşme altında olduğunu kaydeden Benli, ancak bu sözleşmenin tasfiye ederek sahanın ruhsat devri yöntemiyle ihale edileceğini belirtti. Benli, bu yıl ihale edilecek sahalardan üçünün Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait kullanılmayan sahalar olacağını belirtti. Benli, aynı zamanda AA’nın sorularını da yanıtladı. Benli, Çayırhan dahil 2023’e kadar yerli kömürden 5 bin megavata yakın elektrik üretim kapasitesinin devreye gireceğini öngördüklerini belirterek, yaklaşık 3 ay önce bir kanun değişikliği yapılarak, kamunun elinde olan fakat kamu tarafından işletilmeyen sahaların ruhsatlarının da özel sektöre devredilerek ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını anlattı.

ESNEK BİR MODEL

Benli, bu kapsamda planladıkları yeni ihale modeline ilişkin şu bilgileri paylaştı: “İlk örnek olarak TTK’ya ait Armutçuk sahasıyla yola çıktık ve bu TTK’nın diğer işletmediği sahalarla devam edecek. Sonra da Türkiye Kömür İşletmeleri’nin bir kısım sahalarının ihaleleri olacak. Sektörün bu ihalelere ilgi duymasını arzu ediyoruz. Yerli kömürde özel sektörün hiç korkmadan, gözünü yumarak gelip teklif verebileceği bir metod geliştirdik. Kesinlikle burada amaç kamuya gelir kazandırmak değil, üretim ve istihdam sağlanmasıdır. Her sahanın kendi özelliklerine göre hazırlık dönemine ilişkin süreler konulacak. Bu süre bittikten ve üretime başladıktan yaklaşık 15 ay sonra gelir beklentimiz söz konusu olacak. Yatırımcı bütün harcamalarını, yatırımlarını ve 15 ay üretimini de yapsın. Artık rahatladıktan sonra kamuya da gelir veya kömüründen pay versin. Bu şekilde bir yarışma olacak. Bana göre tarihin en esnek ihale modellerinden birisi oldu.”