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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.04.2018 - 22:57, Son Güncelleme:

Kömüre ‘özel’ plan

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Kömüre ‘özel’ plan

Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, bu yıl en az 5 kömür ve linyit madeninin işletme hakkını ihaleyle vereceklerini açıkladı. İlk ihale haziranın ilk haftasında olacak. Ayrıca Benli, 5 yılda yerli kömürden 5 bin megavata yakın elektrik üretim kapasitesinin devreye gireceğini belirterek, “Sahaları özel sektöre devrederek ekonomiye kazandıracağız” dedi.

ENERJİ Bakanlığı bu yıl en az beş kömür ve linyit madenini, ruhsat devri suretiyle işletme hakkının verilmesi yöntemini kullanarak ihale etmeyi amaçlıyor. Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, bu yöntemi kullanarak yapılacak ilk ihalenin Armutçuk Alacaağzı kömür madeni olduğunu ifade etti. Benli’nin verdiği bilgiye göre, 15-20 milyon ton rezerve sahip Armutçuk madeni Haziran ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak.

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi’nde Reuters’ın sorularını yanıtlayan Benli, “Bu ilk örnek olacak. Bunun ardından 136 milyon ton rezervi olan bir saha yatırıma açılacak... Bu sene en az beş sahayı ihale etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

SOMA TASFİYE EDİLECEK

Armutçuk’un ardından ihaleye çıkacak ikinci sahanın şu anda Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile sözleşme altında olduğunu kaydeden Benli, ancak bu sözleşmenin tasfiye ederek sahanın ruhsat devri yöntemiyle ihale edileceğini belirtti. Benli, bu yıl ihale edilecek sahalardan üçünün Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait kullanılmayan sahalar olacağını belirtti. Benli, aynı zamanda AA’nın sorularını da yanıtladı. Benli, Çayırhan dahil 2023’e kadar yerli kömürden 5 bin megavata yakın elektrik üretim kapasitesinin devreye gireceğini öngördüklerini belirterek, yaklaşık 3 ay önce bir kanun değişikliği yapılarak, kamunun elinde olan fakat kamu tarafından işletilmeyen sahaların ruhsatlarının da özel sektöre devredilerek ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını anlattı.

ESNEK BİR MODEL

Benli, bu kapsamda planladıkları yeni ihale modeline ilişkin şu bilgileri paylaştı:  “İlk örnek olarak TTK’ya ait Armutçuk sahasıyla yola çıktık ve bu TTK’nın diğer işletmediği sahalarla devam edecek. Sonra da Türkiye Kömür İşletmeleri’nin bir kısım sahalarının ihaleleri olacak. Sektörün bu ihalelere ilgi duymasını arzu ediyoruz. Yerli kömürde özel sektörün hiç korkmadan, gözünü yumarak gelip teklif verebileceği bir metod geliştirdik. Kesinlikle burada amaç kamuya gelir kazandırmak değil, üretim ve istihdam sağlanmasıdır. Her sahanın kendi özelliklerine göre hazırlık dönemine ilişkin süreler konulacak. Bu süre bittikten ve üretime başladıktan yaklaşık 15 ay sonra gelir beklentimiz söz konusu olacak. Yatırımcı bütün harcamalarını, yatırımlarını ve 15 ay üretimini de yapsın. Artık rahatladıktan sonra kamuya da gelir veya kömüründen pay versin. Bu şekilde bir yarışma olacak. Bana göre tarihin en esnek ihale modellerinden birisi oldu.”

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