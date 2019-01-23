Kömür üretimindeki rekor artışla 3 milyar lira ülkede kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKömür üretimindeki rekor artışla 3 milyar lira ülkede kaldı
GeriEkonomi Kömür üretimindeki rekor artışla 3 milyar lira ülkede kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.01.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Kömür üretimindeki rekor artışla 3 milyar lira ülkede kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kömür üretimindeki rekor artışla 3 milyar lira ülkede kaldı

Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat: "15 milyon tonluk bir üretim artışımız var. Bunu 2 bin kalori seviyesinde düşünürsek 5 milyon ton ithal kömürün ithalattan çıkarılması demektir. Böylece yerli kömür üretimindeki artışla 3 milyar liralık ithalatın önüne geçmiş olduk" açıklamasında bulundu.

Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat, geçen yıl yerli kömür üretiminde 15 milyon tonluk üretim artışı olduğunu belirterek, "Bunu 2 bin kalori seviyesinde düşünürsek 5 milyon ton ithal kömürün ithalattan çıkarılması demektir. Böylece yerli kömür üretimindeki artışla 3 milyar liralık ithalatın önüne geçmiş olduk." dedi.

Polat, AA muhabirine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geçen yıl kamunun yerli kömür üretiminin 53 milyon 354 bin ton, özel sektörün üretiminin ise 48 milyon 218 bin ton olduğu, böylece yerli üretimin 101,5 milyon tona ulaştığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Bakanlığın yerli üretimi artırmak için çok çaba sarfettiğini, kendilerinin de dernek olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyen Polat, yerli kömür üretiminde 100 milyon ton barajını geçmenin çok büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

"Bu bizim için bir eşiğin aşılabilir olduğunu göstermesi açısından çok mühim." ifadesini kullanan Polat, "Bu barajın aşılmasında kamu şirketlerinin büyük performansı var. Özel şirketler henüz istediğimiz performansı tam olarak kazanmadı. Özel sektör de beklenen performansa ulaştığında bu tonaj 120 ve 130 milyon tonları bulacaktır." diye konuştu.

"ULUSLARARASI KÖMÜR BARONLARINI GÖRDÜK"

Polat, kömür üretiminde psikolojik sınırın aşıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ne kadar üretebiliyor olduğumuzu gördük. Bu rekor, Türkiye'ye kömür satan dış satıcılara da bir işaret oldu. Yani Türkiye isterse yapabiliyor. Üzerimizde kömürle alakalı bazı oyunlar oynandı. Bize ayrı fiyat uygulayan uluslararası kömür baronlarını gördük. Mesela uluslararası kömür fiyatları 100 dolarken Türkiye'ye 120-130 dolardan satıldı. Biz, 100 milyon ton barajını aşarak cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamış olduk. Çünkü, bin kalori olsa da 5 bin kalori olsa da enerji enerjidir. 15 milyon tonluk bir üretim artışımız var. Bunu 2 bin kalori seviyesinde düşünürsek 5 milyon ton ithal kömürün ithalattan çıkarılması demektir. Bu da 3 milyar lira civarında ithal ürünün ikamesi anlamına gelir. Böylece yerli kömür üretimindeki artışla 3 milyar liralık ithalatın önüne geçmiş olduk."

DERNEKTE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Polat, tüzük gereği bir kişinin en fazla 2 dönem başkanlık yapabildiği Kömür Üreticileri Derneğinde 24 Ocak'ta seçim yapılacağını söyledi.
Bu ay içinde seçilecek kişiye bayrağı devredeceklerini belirten Polat, şunları kaydetti:
"Başkanlık dönemimde benimle birlikte çalışan arkadaşlara, profesyonellere ve bizden yardımlarını esirgemeyen sektör paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz elimizden geldiğince önemli işler yapmaya çalıştık ancak hala yapılacak çok iş var. Derneğimizin kuruluşundan bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında da değişimler yaşandı. Bu süreçteki sayın bakanlarımız, Taner Yıldız, Ali Rıza Alaboyun, Berat Albayrak, Fatih Dönmez ve ilgili bakan yardımcılarımıza da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Doluluk yüzde 100'e ulaştı! O ilde yer kalmadı

Otogarda alınan park parasına itiraz eden avukat haklı bulundu

Balıkçıların yeni umudu oldu! Kilosu 1 TL

'İnşaat sektörü kırılgan dönem geçiriyor'