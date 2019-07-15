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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.07.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Komşusu gürültü yapanlar dikkat! İşte yapmanız gerekenler

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Komşusu gürültü yapanlar dikkat! İşte yapmanız gerekenler

Apartmanda yaşama kurallarına aykırı davranan kişilere yönelik hukuki yaptırımlar bulunuyor. Komşusu ses yapan, rahatsız edici davranışlarda bulunanlara karşı dava açabilirsiniz...

Serinlemek için taktırdığınız klima ise başınıza dert açabilir. Gürültülü, su damlatan klima yüzünden komşunuzla mahkemelik olabilirsiniz.

Önce klima ve komşu gürültüsü problemine ilişkin bilgi almak isteyen okurlarımın dört sorusu...

BALKONUN ÜSTÜNDEKİ KLİMA UYUTMUYORSA

1) V.D.: Balkonumuzun tam üstüne komşumuzun taktırdığı klima çok gürültü çıkarıyor, rahatsız oluyoruz. Artık balkonda oturamıyoruz, kapısını açıp yatamıyoruz. Komşumuzla konuşup sorunu gidermeye çalışacağız. Ama bizi umursamazsa ve sorun devam ederse yasal olarak haklarımız neler?

KLİMA ZEMİN KATA SU AKITIYORSA

2) T.T.: 14 Ekim 2008 yılındaki klima ile ilgili yazınızı okudum. Zemin kattayım. Apartman havalandırmasına takılan klima dış ünitesi çok gürültü yapıyor, sıcak hava üfleyip su akıtıyor. Nereye şikâyet edebilirim?

ÜST KATTA DÖRT AİLE BİR ARADAYSA

3) M.A.: Üst katta dört aile bir arada yaşıyor. Üç gelinin üçer çocukları var. Kalabalık oldukları için aşırı gürültü yapıyorlar. Çocukların koşarken çıkardıkları gürültüden uyuyamıyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Ne yapabiliriz?

ALT KATINIZA KAYNAKÇI AÇILIRSA

4) T.K.: Yarı müstakil bir evde komşumla birlikte yaşıyoruz. Temeli bir bina tapularımız ortak. Alt kat işyeri, üst katı ev. Komşum kendi kısmındaki alt kata demir doğrama, kaynak işyeri açacak. Ses, gürültü ve kokudan rahatsız oluyorum. Bu konudaki yasal haklarım neler?

ÖNCE KOMŞUNUZU UYARIN

Okurlarımın sorularını benzerlerine de yanıt olacak şekilde Ankara Barosu avukatlarından Merve Türkmen Kaplan yanıtladı:

“Klima gürültüsü ve uğultusu, sürekli ve düzenli hale gelen misafir veya çocuk gürültüsü, çalışmanızı engelleyen, apartman yaşantısını çekilmez kılan komşu gürültüsü problemi için ilk önce gürültüye sebep olan komşunuzu sözlü bir şekilde uyarabilirsiniz. Eğer bu çare olmazsa daha önceden belirlenmiş apartman kuralları çerçevesinde yöneticinizle iletişime geçebilir, sorunu onun apartman kuralları çerçevesinde halletmesini isteyebilirsiniz. Hatta apartman yönetimi kat mülkiyetinden doğan kurallara uymayan komşulara yazılı ihtarname de gönderebilir.

KİRACIYSA EV SAHİBİYLE İLETİŞİME GEÇİN

Gürültü yapan komşunuz kiracı ise olayın önlenememesi durumunda ev sahibi ile de iletişime geçebilirsiniz. Aynı apartman veya site içinde yaşayan komşuları rahatsız etmemek konusu, bir yükümlülük olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça yer almaktadır. Kanunun 18. maddesine göre her katta yaşayan maliklerin hem binanın bağımsız bölümlerini hem de ortak yerleri kullanırken birbirini rahatsız etmemek, kimsenin hakkını çiğnememek, apartman kurallarına ve yönetim planına uymak, doğru davranmak gibi yükümlü oldukları karşılıklı kurallar bulunmaktadır.

SULH HUKUK DAVASI AÇIN

Bu maddeye dayanarak, şikâyetçilerin oturdukları yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak gürültü yapan komşuların rahatsızlık verdiğini kanıtlayıp tedbir kararı aldırması mümkündür. Şikâyetçi bireysel ya da avukat aracılığıyla mahkemeye başvurabilir. Şikâyetçi, açılacak davanın harç ve diğer masraflarını ödemekle yükümlüdür. Alınan tedbir kararına rağmen komşu gürültüsü devam ediyorsa, son çare savcılığa şikâyet edebilirsiniz. Bu şekilde toplanan delillerin sonucuna göre bir dava açılabilir. Delillerin aleyhine olması durumda gürültücü komşunuz yargılama sonucunda ceza alabilir.

PROBLEM ÇIKARAN KOMŞUNUN DAİRESİNİ ALABİLİRSİNİZ

‘Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti’ başlıklı 25. maddesine göre de şikâyetçi olunan kat maliki, diğerlerini rahatsız ediyor, haklarını ihlal ediyor ve bu davranışlar çekilmez bir durumda ise şikâyetçi olan kat malikleri, o malikin mülkiyet haklarının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler. Diğer komşular birleşerek ‘apartman yaşantısını çekilmez kılan’ o komşunuzun dairesini satın alabilirsiniz.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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