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Komşunun araçlarını Koç kiralayacak

EKONOMİ SERVİSİ
15.03.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

Koç Holding’in bünyesindeki Otokoç, Avis Budget ile birlikte 455 milyon Euro yatırımla Yunanistan’ın en büyük araç kiralama şirketi Olympic Commercial’ı satın aldı. Yapılan satın almayla 32 bin araçlık parka sahip Yunan şirketin hisselerinin yüzde 80’i Otokoç, yüzde 20’si Avis Budget’in oldu.

KOÇ Holding bünyesindeki Otokoç Otomotiv, Türkiye’de ortağı Amerikan Avis Budget ile 32 bin adetlik araç parkıyla Yunanistan’ın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Olympic Commercial and Tourism Enterprise SA’yı 455 milyon Euro’ya satın aldı. Operasyon sonrası ortak girişim şirketinin hisselerinin sahiplik payı yüzde 80 Otokoç, yüzde 20 ise Avis Budget Group olarak belirlendi. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen, Koç Topluluğu’nun ilk otomotiv şirketi olan Otokoç’un 90’ıncı yılında gerçekleştirdiği bu satın almayla, Türkiye ile birlikte 9 ülkede 80 bin adetlik araç filosuna ulaştığını belirtti.

45 YILLIK ORTAĞIMIZ

 Yatırımın önemine değinen Çimen şöyle konuştu: “Koç Topluluğu olarak tüm işlerimizde hem ülkemizde, hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz. Avis Budget Group ile yaptığımız yatırım ortaklığı, uluslararası büyüme stratejimizi destekleyen adımlardan biri oldu. Aktif büyüklüğü 455 milyon Euro olan bu operasyon ile Yunanistan’da çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Koç Topluluğu’nun birçok yabancı şirketle güvene ve uzun yıllara dayanan ortak yatırımları bulunuyor. Yabancı ortaklı bu yatırımların arasına 45 yıllık iş ortağımız olan Avis Budget Group’u da eklemekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte satın aldığımız bu yapıyı otomotiv ve araç kiralama tecrübemizle büyüteceğimize inanıyoruz.” 

8’İNCİ ÜLKE OLDU

Avis Budget Group Başkanı ve CEO’su Larry De Shon, “Yıllardır iş ortağımız olan Koç Grubu ile Yunanistan’daki Avis, Budget ve Payless markalarının faaliyetlerini sürdürebilmek adına bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni ortaklığımızda birlikte müşteri deneyimini geliştirerek, gelirlerimizi ve operasyonel verimliliğimizi arttıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir ise son sekiz yılda her yıl yeni bir ülkede faaliyet göstermeye başladıklarını belirterek, “Günlük araç kiralama sektöründe sağlıklı büyümesini sürdüren, uzun dönem araç kiralama pazarında da ülke ekonomisinin tekrar canlanmasıyla yükselişe geçmeye başlayan Yunanistan da sekizinci ülke yatırımımız oldu. Olympic şirketinin kaliteli ve donanımlı insan kaynağı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimi bulunuyor. Bu yatırım ile birbirimize katacağımız önemli değerler ve fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Otokoç olarak, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla ulaşım çözümleri sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

9 ÜLKEDE 80 BİN ARACA ULAŞTI

OTOKOÇ Otomotiv, Koç Grubu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kuruldu. Otokoç Otomotiv, otomotiv perakendeciliğinde Birmot, Otokoç ve Otokoç Sigorta; araç kiralama sektöründe Avis, Avis Filo ve Budget; araç paylaşımı sektöründe ise Zipcar markalarıyla hizmet veriyor. Birmot çatısı altında Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati markalarıyla, Otokoç çatısı altında ise Ford, Ford Trucks ve Volvo markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2.el araç satışını tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Otokoç Otomotiv, bu satın alma ile Türkiye dahil 9 ülkede 300’den fazla lokasyona ve yaklaşık 80.000 adetlik araç parkına ulaşmış olacak.

Etiketler: gazetehaberleri
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