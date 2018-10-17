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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EDİRNE (AA) 
17.10.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Komşular için dükkanlar gece de açık olacak

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Komşular için dükkanlar gece de açık olacak

Son dönemde alışveriş amaçlı turizmin yoğunlaştığı Edirne'de, Yunan ve Bulgar turist hareketliliğinden daha fazla yararlanma hedefiyle mağazaların gece de açık olması için çalışma yürütülüyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş amacıyla gelen Bulgar ve Yunan turistlerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla dükkanların geç saatlere kadar açık kalması için çalışma yaptıklarını belirtti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yoğun şekilde gelen Yunan ve Bulgar turistlerin, hafta içinde de gelmeye başladığını söyledi.

Sınır ötesi alışveriş hareketliliğinin ekonomiye olumlu etkisi olduğunun altını çizen Zıpkınkurt, "Beyaz Geceler diye bir tabir var St. Petersburg'da, Rusya'da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de 'Beyaz Geceler' diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz, esnaflarımızın desteğiyle. Gece saat 01.00 veya 02.00'ye kadar dükkanları açık tutacağız. Saraçlar Caddesi ve Alipaşa Çarşısı'nda müzik ekibi veya burada bir defile yapabiliriz. Edirne'ye saat 03.00'e kadar alışveriş hareketliliğini yaşatacağız. Bunun geleneksel örnekleri var. İtalya ve Milano'da yapılıyor." diye konuştu.

Edirne'de yaşayan herkesin turizme duyarlı davranışlarda bulunması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, esnafın da Yunanca ve Bulgarca öğrenmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Komşular için dükkanlar gece de açık olacak

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de Edirne'nin ticari anlamda en şanslı şehirlerden olduğunu belirterek, "Bu şansımız sınırda olmamızdır. Her ne kadar maliyetler artsa da döviz dolayısıyla bu yabancılar için bir fırsat haline geldi. Bu avantajla birlikte Türkiye'deki ürünler onlara çok ucuz geliyor. Bu da ciddi anlamda talep yaratıyor. Turistleri çok hoş tutmamız gerekiyor ve onlara konfor alanı yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Zıpkınkurt, Öztürk, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış
ve Tarihi Bedesten Çarşısı Esnaf Başkanı Hakan Fındıklı, Enflasyonla Topyekun

Mücadele Programı kapsamında ekonomiye destek olmak amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

 

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