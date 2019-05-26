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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.05.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Komşu’da ’Kapı vizesi’ başladı

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Yunan adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. ’Kapı vizesi’ olarak adlandırılan sistemin başlamasıyla Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerin ön rezervasyonlarında artış yaşandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında ’Kapı vizesi’ olarak adlandırılan sistem dün itibariyle başladı. Yunanistan’ın Rodos, Sömbeki (Simi), İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız adaları için 7 iş günü önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 70 euro, 0-12 yaş arası 20 euro karşılığında internet üzerinden işlemle kapı vizesi alabilecek. Başvuru formu, banka hesap numaraları ve pasaportla birlikte 60 euro ücret ödenerek Schengen vizesinden daha kısa zamanda kapı vizesi alınabilecek. Güney Ege Bölgesi’nde ilk günden itibaren 1000 üzerinde online müracaat olduğu bildirildi. Marmaris’te faaliyet gösteren Türkiye çıkışlı Yunan adalarına bilet, otel rezervasyon ve kapı vizesi işlemleri yapan bir turizm şirketinin sahibi Sinem Dursun, "Yunanistan Hükümeti haziran ayının ikinci haftasında alacağı kapıda vize uygulamasını öne çekerek dün onayladı. Bütün Yunan adalarına Türkiye’den çıkışlı bilet satmaktayız. Schengen vizesi ve kapı vizesinin yanı sıra otel rezervasyon, araç kiralama ve kültür turları gibi işlemleri buradan yapmaktayız. Kapı vizesi Ege’nin şehirlerinden tek giriş-çıkış sistemidir. Geçen sene 4 iş gününde, az evrakla kısa sürede Yunanistan adalarına çıkış sağlanmaktaydı. Bu yıl 7 iş gününe çıkarıldı. Ramazan Bayramı’na sayılı haftalar kalması nedeniyle yeni başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın işlemleri yetişmeyebilir" dedi.

Geçen sene nisan ile eylül arasında yaklaşık 30 bin kişinin sadece Marmaris’ten Yunan adalarına çıkış yaptığına dikkati çeken Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl ekim başına kadar kapı vizesi sistemi sürecek. Türk vatandaşları geçen sene kapı vizesi ile günübirlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bu süre bir haftaya düşürüldü. Tatil süresinin kısaltılmasına rağmen ciddi talep söz konusu. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının talebiyle oteller dolu. Kurban Bayramı’nda bu talebin daha çok olacağını şimdiden gelen ön rezervasyonlardan görüyoruz. İlk günden itibaren bilgi almak ve işlem yapmak isteyenlerle telefonlarımız kilitlendi."

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