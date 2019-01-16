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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Komisyoncunun "Çin kestanesi" isyanı

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Komisyoncunun "Çin kestanesi" isyanı

Adana'da komisyoncular, kalitesiz olduğu ve vatandaşın yemesini hak etmediğini söyledikleri Çin kestanesinin, satışının engellenmesini istedi. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Türkiye'de yetişen dünyanın en güzel kestaneleri dururken, Çin'den kestane ithal etmemize anlam veremiyoruz. Biz de yerli ve milli kestanemizi yemeliyiz" dedi.

ADANA Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki kestane komisyoncuları, son yıllarda satışı artan Çin kestanesinin satışının engellenmesini istiyor. Kabzımallar, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kestanenin fiyatının son yıllara göre fiyatının yükselmesiyle Çin kestanesine yönelen vatandaşlara, uyarılarda bulundu. Çin kestanesinin sağlıklı ve lezzetli olmadığını ifade eden komisyoncular, yerli kestanenin daha kaliteli olduğunu ifade etti.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, Türkiye'de yetişen kestaneler dururken, Çin'den kestane ithal edilmesine anlam veremediklerini belirterek, "Dünyanın en güzel kestanelerinin yetiştiği yer olan Aydın'dan, birçok ülke kestane satın alıyor. Kötü olsa gelip bizim kestanemizi alırlar mı? En basitinden Rusya bizim ihraç ettiğimiz ürünlerimizde en küçük leke gördüğünde hemen ürünlerimizi iade ediyor. Biz neden dışarıdan kalitesiz Çin kestanesini ithal ederek vatandaşımıza yediriyoruz?" ifadelerini kullandı.

Çin kestanesi ile yerli kestanenin arasında çok büyük lezzet farkı olduğuna dikkat çeken Batman, "Yerli kestaneyi ocağın üzerine attığınızda, 10 ila 15 dakika içerisinde çatlamaya başlar. Kolaylıkla soyulur ve yenir. Çin kestanesi ise tam tersi çatlamaz, kabuğu soyulmaz. Vatandaşımız bu kestaneyi bilmeden alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yerli ve milli' diyor. Biz de yerli ve milli kestanemizi yemeliyiz" diye konuştu.

28 yıldır komisyonculuk yapan Cumhur Baş ise yerli kestanenin kilosunun 15 lira, Çin kestanesinin ise 12 liradan satıldığını belirterek, "Çin kestanesinin rengi ve boyu güzel görünür. Vatandaş da buna aldanıp kilosunu 20 liradan satın alıyor. Fakat Çin kestanesini eve götürüp pişirmeye çalıştıklarında suyu akıyor, yiyemiyorlar ve çöpe atıyorlar. Halkımıza yazık. Hiçbir kestane yerli kestanenin tadını veremez" dedi.

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