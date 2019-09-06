Komilik yapıyordu hayatı değişti! İsveçli kız arkadaşı sayesinde şimdi hayallerini yapıyor

Adıyaman'ın merkeze bağlı Bağpınar köyünde yaptığı kağıttan uçaklarla pilotluk hayali kuran 38 yaşındaki Erkan Ekici, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı İsveçli kız arkadaşı sayesinde yerleştiği Helsinborg'da bu hayalini gerçekleştirdi.



Adıyaman'ın merkeze bağlı Bağpınar köyünde 9 çocuklu bir ailede büyüyen Erkan Ekici, köylerinin üzerinden geçen uçaklardan çok etkilendi. Her seferinde gökyüzündeki uçakların geçişini heyecanla seyreden Ekici'yi zamanla uçuş merakı sardı. Gazete kağıtlarından farklı modellerde uçaklar yapmaya başlayan Erkan Ekici için pilot olmak bir tutkuya dönüştü. Erkan Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaderin, aşama aşama kendisine bu fırsatı hazırlayarak sunduğunu söyledi.

Lise eğitimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde turistik restoranlarda ve bazı mekanlarda komilik ve garsonluk yaptığını ifade eden Ekici, burada tanıştığı İsveçli kız arkadaşıyla birlikte yaşamak için 2008'de İsveç'in Helsinborg şehrine gittiğini anlattı. "SANKİ KADER HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEM İÇİN ALT YAPIYI KURUYORDU"

Burada dil eğitimi aldıktan sonra Helsinborg'daki bir hal firmasında bilgisayar teknikerliği yapmaya başlayan Ekici, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"İsveç'te yaşadığımız evin üzerinden sürekli eğitim uçakları geçiyordu. Sanki kader hayalimi gerçekleştirmem için alt yapıyı kuruyordu. Evin balkonundan uçakların eğitimini keyifle izliyordum. Bir gün 'Helsinborg Nordvastra Skane Fly Klubb' adlı sivil havacılık uçuş eğitim merkezine kaydımı yaptırdım. Uçuş merkezinde işten ve dil kursundan arta kalan zamanlarımda pilotluk eğitimi almaya başlayarak uçuş hayallerime ilk adımı attım. Bu benim için adeta rüya gibiydi. İlk PPL lisansımı 2015 yılında başarıyla aldım. Ondan sonra ATPL sınavları derken tüm sınav ve aşamaları geçerek pilot olmaya hak kazandım. Sabırla yoluma devam ettim. İngilizce, fizik, matematik gibi zor alanlarda bilgi isteyen zor bir aşamadan geçsem de hepsinin altından başarıyla kalktığım için çok mutlu ve gururluyum. Uçuşun ortak dili de İngilizcedir. Dilinizin de iyi olması gereken özel bir alan yani. 18 aylık pilotaj eğitimimi tamamladım. Sivil havacılıkta pilot olmak için gerekli 200 saat uçuş ve uluslararası alınan 14 sınavı başarıyla tamamladıktan sonra Ticari Havayolu Pilot Lisansı'nı alarak pilot oldum. Belgemi alarak memleketimde hayalini kurduğum çocukluk düşlerime kavuştuğum için Allah'a çok şükrediyorum. Bu olay da hayalini kurduğunuz düşlerin peşinde koştuğunuzda, yaşadığınız yer neresi olursa olsun başarıya ulaşabildiğinizi gösteren büyük bir örnek bence. Uçuş hayali olan herkese yer ve zaman belirlemeden bu hayalin gerçekleşebildiğini gösterebildiğim için kendimi mutlu hissediyorum."

"ARTIK BOİNG MODELİ BÜYÜK UÇAKLARI DA RAHATLIKLA KULLANABİLİYORUM"

Pilot Erkan Ekici, mesleğine azimle çalışarak devam ettiğini ve uçuşun artık yaşamının önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Şu anda hem şehirlerarası hem de ülkelerarası uçuş tecrübemi geliştirdim. Haftanın belirli günlerini özel uçuş saatlerine ayırıyorum. Artık Boing modeli büyük uçakları da rahatlıkla kullanabiliyorum. Almanya'ya uçtum en son İsveç'ten ve büyük keyif aldım. Yani her yolculuk mesleğinize bir adım daha bir şeyler katıyor." dedi.

Pilotluk lisansını aldıktan sonra öncelikle Türk Hava Yolları (THY) ile İsveç'e ait SAS hava yolu şirketlerine iş başvurusu yaptığını belirten Erkan Ekici, şunları kaydetti: "Şimdi pilotluk hedeflerimden sonra da yeni hedefler koydum kendime. Hava yolu firmalarında uçuş yapabileceğim gibi uçuş eğitimi ve hava yük taşıma yani kargo işini de başarıyla yapabilirim. Şimdi bu hedefler üzerinde duruyorum. Ülkemizde pilotluk eğitiminin biraz daha zor ve pahalı olduğunu biliyorum. Çaba ve tutku isteyen bir meslek. Türkiye'de bu branşta uçuş eğitimi isteyen genç kardeşlerime naçizane tavsiyem; bence askeri havacılık okullarından başlamalarıdır. Küçük yaşta Hava Harp Okulu'na gitmeleri bence daha uygun. Orada bu eğitimi aldıktan sonra zaten isterlerse sivil havacılığa da rahatlıkla geçebilirler. Yoksa maddi olarak da çok pahalı gelebilir."

İsveç'te kendisinden esinlenerek Türkler arasında da uçuş eğitimi ve pilotluğun arttığına dikkati çeken Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela benden sonra biraz da benden esinlenerek, burada eğitime başlayan Caner Kaba adındaki Türk kardeşimiz tüm eğitimlerini tamamlayarak THY ile kontrat imzaladı. Yakında uçuşlara başlayacak. Ben de tabii ki ülkem Türkiye'ye birikimlerimi ve emeklerimi aktarmak için çalışıyorum. Pilot eğitmenliği, kargo taşımacılığı da dahil, bu uçuşun her kademesinde olabilir. Sonuçta insan yaşamını ve sağlığını yakından ilgilendiren bir hava taşıtı kullanıyorsun. Havacılık disiplin ve özveri isteyen bir meslek çünkü yüzlerce yolcu size canını ve malını teslim ediyor. Çok emek isteyen güzel bir alan havacılık. İstek ve mesleki bir aşk isteyen özel bir alan. Bu mesleği onun için sadece çok isteyen ve sevenler yapabilir. Ben bu alana hazırlanan ve gökyüzü hedefi olan tüm gençlere hayallerinin peşine düşme ve gereklerini sıkı sıkıya yerine getirmelerini tavsiye ediyorum."

"MAVİLİKLERDE UÇMANIN ÖZEL BİR KEYFİ VE DURUMU VAR"

Pilot Ekici, Türkiye'yi çok sevdiğini ve her uçuşta hayalinin başladığı memleketini hatırladığını dile getirerek, şunları anlattı:

"Şimdi memleketim Adıyaman'daki akrabam ve arkadaşlarım pilot olduğuma inanamıyorlar. 'Bizimle dalga geçme çok hava atıyorsun sanki.' şeklinde şaka yapıyorlar. Aslında ülkemizde uçuşa çok farklı bir göz ve önemle bakılıyor. Maviliklerde uçmanın özel bir keyfi ve durumu var. Ama sonuçta bunlar da insanın hayatını kolaylaştıran taşıtlar. Ben yeryüzündeki kurallar gibi burada da havacılık kurallarına uyulduğu zaman kaza yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü havacılık kurallar ve düzen bütünü bir alan. Burada da uçuşlarımızı sağlayan sorumluluklarımız olan kurallara uymamız gerekiyor. Bir de iniş ve kalkış uçuşta çok önemli bir nokta. Onun için kara trafiğindeki gibi uçuş merakı olanlara havada da kuralların olduğunu ve kesinlikle bunlara uymamız gerektiğini hatırlatmak isterim."