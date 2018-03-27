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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.03.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Kolombiya'da çevrecilerden petrol sızıntısı protestosu

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Kolombiya'da çevrecilerden petrol sızıntısı protestosu

Kolombiya'da bazı çevreci sivil toplum kuruluşlarının mensupları, Barrancabermeja kentindeki petrol sızıntısının neden olduğu zararlardan dolayı Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığı ve ilgili kuruluşları protesto etti.

Sosyal medyada yapılan çağrıların ardından başkent Bogota'daki bakanlık binası önünde toplanan çevreci örgütlerin üyeleri, Santander yönetim bölgesi kırsalında ülkenin petrol şirketi Ecopetrol'ün kuyularından birinde üç hafta önce meydana gelen sızıntı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, devletin sızıntının büyüklüğünü bildiren medyayı dikkate almadığı ve ağır davrandığı, çevre konusunda önlem alması gereken otoritelerin yetersiz kaldığı savunuldu.

Sızıntının yaşandığı kuyunun Ecopetrol tarafından geçen yıl kapatılmış olması gerektiği belirten açıklamada, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Luis Gilberto Murillo, Maden ve Enerji Bakanı German Arce ile Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesi (ANLA) ve Ulusal Hidrokarbon Ajansı (ANH) yöneticilerinin istifası istendi.

Barrancabermeja kentinde Ecopetrol'ün kuyularından birinde 2 Mart'ta sızıntı başlamış ve bir süre sonra bölgedeki birçok dereye ham petrol yayıldığı anlaşılmıştı.

Halen tamamen durdurulamayan sızıntının nehir yataklarında yaklaşık 30 kilometre ilerlediği değerlendiriliyor. Sızıntıdan birçok su kaynağı, bitki örtüsü ve hayvanın zarar gördüğü belirtiliyor.

Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanı Murillo da birkaç gün önce, yaklaşık 24 bin varil ham petrolün sızdığını aktarmış ve Ecopetrol'den derhal bir yanıt beklediklerini ifade etmişti.

Ecopetrol yönetimi ise temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamasında, sızıntının etkilediği bölgelerde binden fazla bitki örtüsü ve bin 200 hayvanın kurtarıldığı bilgisini paylaşmıştı.

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